Barajele de promovare, în aer! CSM Unirea Alba Iulia își caută dreptatea la TAS

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Abia ce s-au aflat echipele din Liga 3 care vor juca în sezonul viitor de Liga 2 în urma barajelor de promovare, că au apărut noi discuții și scandaluri. CSM Unirea Alba Iulia a decis să meargă la TAS și să conteste maniera în care CSL Ștefăneștii de Jos a obținut dreptul de a evolua în eșalonul secund. Ce problemă a ridicat clubul din județul Alba.

CSM Unirea Alba Iulia atacă la TAS promovarea obținută de CSL Ștefăneștii de Jos în barajul direct pentru Liga 2

Clubul din județul Alba nu a rămas indiferent în urma celor întâmplate, și a decis să meargă la TAS. Problema acestora? Ei au reclamat faptul că CSL Ștefăneștii de Jos figura într-un dosar de depunctare din partea FRF, astfel că nu ar fi avut cum să promoveze direct. Unirea Alba Iulia a reclamat modul fraudulos în care ilfovenii au obținut accederea directă în Liga 2, deși, dacă se ținea cont de depunctare, ar fi fost nevoiți să joace două baraje: unul cu Șoimii Gura Humorului și apoi cu CSM Unirea Alba Iulia.

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„CSM Unirea Alba Iulia informează opinia publică faptul că a inițiat demersurile oficiale la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei de Disciplină și Etică a FRF privind clubul CSL Ștefăneștii de Jos și efectele acesteia asupra turneului de promovare în Liga 2.

În cursul zilei de astăzi, directorul clubului, Mircea Radu Urcan, s-a deplasat la sediul Federației Române de Fotbal pentru discuții pe marginea acestei situații. Alături de acesta s-a aflat și viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, demersul beneficiind de sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia. Prin cererea depusă la TAS, clubul solicită analizarea modului în care a fost organizat turneul pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate din Liga 3 în Liga 2.

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CSM Unirea Alba Iulia consideră că are un interes sportiv direct și legitim, având în vedere participarea echipei în turneul de promovare și calificarea în finala acestuia. Prin acest demers, clubul urmărește clarificarea situației și respectarea principiilor de corectitudine și echitate sportivă. Clubul va informa publicul și suporterii cu privire la evoluția acestui caz”, se arată în comunicatul clubului CSM Unirea Alba Iulia.

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Răspunsul ilfovenilor. Comunicatul transmis de CSL Ștefăneștii de Jos

CSL Ștefăneștii de Jos a răspuns la scurt timp tot printr-un comunicat amplu. Clubul din Ilfov a ținut să mai lămurească o situație legată de restanțele salariale față de jucătorul jucătorul David-Andrei Dănăilă. „Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos ia act de comunicatul emis de CSM Unirea Alba Iulia și respectă dreptul oricărui club afiliat de a utiliza toate căile regulamentare și juridice prevăzute de legislația sportivă. Totodată, considerăm necesar să precizăm faptul că CSL Ștefăneștii de Jos a achitat integral creanța solicitată de jucătorul care face obiectul acestei discuții și și-a îndeplinit toate obligațiile legale și regulamentare față de acesta.

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În cadrul procedurii aflate pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF au fost depuse toate documentele justificative necesare, inclusiv mandatul poștal care atestă expedierea în termen legal a dovezii achitării obligațiilor financiare către respectivul jucător. Avem deplină încredere că, în urma revizuirii cauzei și a analizării tuturor probelor depuse, Comisia de Disciplină va constata faptul că obligațiile regulamentare au fost respectate întocmai și va pronunța o soluție corectă și echitabilă.

CSL Ștefăneștii de Jos rămâne consecvent principiilor de fair-play, respect instituțional și legalitate, evitând speculațiile publice până la soluționarea definitivă a acestui caz de către organismele competente”, au transmis cei de la CSL Ștefăneștii de Jos.

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În același timp, În caz contrar, moldovenii pot pierde locul în favoarea lui CS Dinamo, echipa care a retrogradat în Liga 3 după baraj.