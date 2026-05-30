Barajele de promovare în Liga 2, live video. S-a stabilit finala! Care sunt echipele care se vor înfrunta pentru ultimul loc promovabil

Sezonul din Liga 3 s-a încheiat, iar echipe precum Cetatea Suceava, CSL Ștefănești, SCM Râmnicu Vâlcea sau Politehnica Timișoara și-au asigurat deja promovarea în divizia secundă. Pentru ultimul loc promovabil se vor lupta SC Popeşti-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia, care au trecut în semifinalele barajului de Şoimii Gura Humorului, respectiv ACS Minerul Lupeni.

Sâmbătă s-au disputat cele două semifinale ale barajului de promovare în Liga 2, iar acum cunoaștem cele două formații care se vor înfrunta pentru a evolua în următorul sezon al diviziei secunde. Este vorba despre CS Popești Leordeni, care a trecut cu 3-2 în meciul disputat pe teren propriu cu Șoimii Gura Humorului, și de Unirea Alba Iulia, care s-a impus clar, 3-0, pe terenul celor de la Minerul Lupeni. Finala barajului de promovare, dintre SC Popești Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia, se va disputa sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 17:30, pe stadionul Inter Gaz din Popeşti-Leordeni (județul Ilfov).

Barajele de promovare în Liga 2, live video. Meciuri de totul sau nimic

Cetatea Suceava, CSL Ștefănești, SCM Râmnicu Vâlcea, sunt echipele din Liga 3 care și-au asigurat deja participarea în sezonul viitor de Liga 2. Acum, alte 4 formații vor lupta pentru ultimul loc disponibil în eșalonul secund. În ceea ce privește numele cluburilor retrogradate din Liga 3 în Liga 4, se regăsesc aici FC Bacău 2, CS Gheorgheni, SC Oţelul Galaţi 2, CSM Râmnicu Sărat, FC Voluntari 2, Dinamo 2, FC Pucioasa, CSO Teleajenul Vălenii de Munte, CSL Nanov, Gilortul Târgu Cărbuneşti, Viitorul Dăeşti, ACS Unirea DMO și Olimpia MCMXXI Satu Mare, Dacia Unirea Brăila, CS Agigea, ACSO Filiași, Unirea Bascov și Unirea Dej.

Programul meciurilor din barajele de promovare în Liga 2

Cele două semifinale din cadrul turneului de promovare în Liga 2 s-au stabilit în urma tragerii la sorți. Astfel, acestea se vor disputa într-o singură manșă:

Sâmbătă, 30 mai, ora 17:30

Semifinala 1: SC Popeşti-Leordeni – Şoimii Gura Humorului 3-2

Semifinala 2: ACS Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia 0-3

Câștigătoarele fiecărei partide se vor întâlni apoi în finala pentru promovare. Aceasta se va disputa sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17:30. Echipa care va găzdui meciul final va fi învingătoarea din prima semifinală.

Cine transmite meciurile din barajele de promovare în Liga 2

Meciurile din barajele de promovare în Liga 2 vor fi disponibile pe site-ul Fanatik.ro. Toate detaliile relevante vor ajunge la dumneavoastră grație formatului LIVE TEXT.

