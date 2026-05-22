Barajul Chindia – Farul, cu totul special pentru Gică Popescu! Președintele „marinarilor” a pus umărul la renașterea echipei din Târgoviște, dar proiectul s-a năruit rapid

ADVERTISEMENT

Chindia și Farul urmează să se dueleze în dublă manșă în barajul de promovare/menținere în SuperLiga. Turul a fost programat să se dispute pe data 23 mai, cu începere la ora 17:30, la Târgoviște, în vreme ce returul se joacă pe 31 mai de la 20:30 la Ovidiu. Această confruntare, în mod evident pe lângă miza sportivă uriașă reprezentată de rămânerea în SuperLiga, are și menirea de a-i trezi anumite amintiri, mai mult sau mai puțin plăcute, lui Gică Popescu (58 de ani).

Duelurile dintre Chindia și Farul, cu totul speciale pentru Gică Popescu

După cum se știe deja foarte bine, căpitanul „Generației de Aur” este de ceva timp președintele clubului din Constanța. De asemenea, recent el a preluat și pachetul majoritar de acțiuni de la Gică Hagi, pentru ca „Regele” să poată prelua rolul de selecționer al României. În ultima perioadă, din cauza sezonului mult sub așteptări înregistrat de „marinari”,

ADVERTISEMENT

De asemenea, în prezent Gică Popescu se confruntă cu o situație destul de complicată în ceea ce privește antrenorul Farului pentru sezonul viitor. De asemenea, site-ul nostru a anunțat și că Farul are două ținte pentru stagiunea viitoare. În cazul în care echipa se va menține în SuperLiga, alesul este Ioan Ovidiu Sabău, iar în scenariul în care formația din Constanța retrogradează în Liga 2, se va încerca să se meargă pe mâna lui Nicolae Dică.

Gică Popescu a contribuit la renașterea Chindiei Târgoviște în fotbalul românesc

Contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect, Popescu nu a dorit să comenteze, argumentând că în prezent nu este interesat decât de meciurile din acest baraj. Pe lângă toate aceste probleme existente în prezent la Farul, duelurile contra Chindiei sunt speciale pentru Gică Popescu și dintr-o altă perspectivă. Destul de puțini oameni își mai amintesc în prezent că fostul mare fundaș central a pus din plin umărul la revenirea echipei din Târgoviște în prim-planul fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla în vara anului 2010, mai exact pe data de 10 august. Atunci, Chindia Târgoviște modernă a fost înființată. Sau mai bine zis a fost reînființată echipa istorică a orașului. La acel moment, Gică Popescu a fost chiar acționar la club. Alături de el, în acel proiect a fost implicat și fostul mare arbitru Ion Crăciunescu, în funcția de președinte. De asemenea, echipa primea sprijin financiar din partea Consiliului Județean Dâmbovița. La acea vreme, Chindia se afla în Liga 3, iar planurile erau mărețe. Încă de la început se stabilise că obiectivul final era reprezentat de aducerea echipei în prima ligă într-un interval cât mai scurt de timp.

ADVERTISEMENT

„Sunt bucuros că m-am implicat împreună cu el (n.r. Gică Popescu) într-un proiect de perspectivă la Târgovişte. Dorim să facem acolo un club puternic de fotbal. Dar vrem să plecăm de jos, din liga a treia. Este mult de muncă pentru că avem nevoie de implicare şi de autorizaţiile autorităţilor locale, care sunt foarte greu de obţinut”, spunea Ion Crăciunescu la momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

Proiectul a fost unul măreț, dar a eșuat lamentabil. Gică Popescu a plecat în toamna lui 2013 de la Chindia, acuzând jocuri de culise

Iar începutul a fost mai mult decât promițător. În chiar primul sezon cu noua conducere, respectiv 2010-2011, Chindia a reușit să promoveze din Liga 3 în Liga 2. Doar că la scurt timp s-a produs plecarea lui Ion Crăciunescu, numit în funcția de președinte al CCA. Au urmat două stagiuni petrecute de echipa din Târgoviște în Liga 2. Fără ca această formație să fie măcar aproape vreodată de atingerea obiectivului reprezentat de promovarea în prima ligă. Ba chiar din contră.

În primul an, 2011-2012, Chindia a terminat campionatul undeva la jumătatea clasamentului, deci departe de lupta pentru promovare. Iar în al doilea sezon, 2012-2013, s-a consemnat chiar retrogradarea echipei înapoi în Liga 3. La scurt timp, Gică Popescu a anunțat că a decis să plece de la clubul din Târgoviște, acuzând anumite „jocuri de culise” petrecute la nivelul Ligii 2 pe finalul acelui campionat, dând deci clar de înțeles că s-a dorit în mod special atunci retrogradarea echipei sale: „Vreţi să vă spun de ce mă retrag cu adevărat? Am trăit o mare dezamăgire. Am anticipat ultimele trei rezultate ale contracandidatelor noastre. Vorbesc despre nişte meciuri scoase de la pariuri. Am trăit o mare dezamăgire şi mi-au lăsat un gust amar”.