Barajul Dinamo – FCSB, în lupa lui Răzvan Boanchiș: „E aceeași haină dată la curățat, peticită și întoarsă pe toate fețele”

Răzvan Ioan Boanchiș a scris în FANATIK despre barajul Dinamo - FCSB, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, și regula care a dus la disputarea acestui meci
Razvan Ioan Boanchis
26.05.2026 | 14:30
Analiza lui Răzvan Ioan Boanchiș despre barajul Dinamo - FCSB Foto: colaj Fanatik
Când spui că FCSB e un club cu un trecut seismic și un prezent acrobatic te contrazice Europa de care te prevalezi. FCSB a avut un sezon slab, dar poate ajunge în cupele europene. De pe locul opt, cu noroc, profitând de un regulament inedit, dar nu mai contează. FCSB a jucat 23 de ani consecutivi în preliminariile competițiilor UEFA. Inerțiile, pe care de cele mai multe ori le disprețuim, sunt sinonime și cu tradiția. Iar tradiția generează bonitate, inclusiv pe plan extern.

Barajul Dinamo – FCSB a redat dinamismul

Cât despre regulament… Nu vă supărați, dar play-out trebuie să aibă și o motivație mai mare decât evitarea retrogradării. Câteva echipe se luptă să rămână în liga întâi. Și cele poziționate în fața lor pentru ce joacă? Dacă n-ar exista un obiectiv ar dispărea dinamismul. Echipele „de la mijlocul clasamentului”, cum se zicea pe vremuri, ar putea blătui meciurile din ultimele cinci-șase etape. Nu susțin că regulamentul de acum e mai bun. Dar știu că tot ce e nou trebuie lăsat puțin să se învechească pentru a-i vedea calitatea.

FCSB, cu toată tradiția și bonitatea despre care aminteam mai sus, încă n-a ajuns în cupele europene. Are o finală, la fel de inedită, cu Dinamo. FCSB are experiență și șchioapătă, Dinamo n-a fost de mult în cupele europene, dar a mai jucat baraje și are același antrenor de doi ani și jumătate. Gigi Becali a spus că „pentru noi e un meci de 10 milioane de euro”.

Meciul Dinamo – Steaua care depășea lejer 10 milioane de euro

Așa e, ținând cont de coeficientul UEFA. Pentru Dinamo e un meci al întoarcerii acolo unde generația mea era obișnuită să vadă această echipă, chiar și atunci când Dinamo avea sezoane mai slabe.

În luna mai 1990, când un apartament în București costa câteva mii de dolari, a avut loc o finală de Cupă a României între Dinamo și Steaua (6-4 pentru Dinamo), în care fiecare echipă avea lejer peste 10 milioane de dolari. Pe teren. E vorba despre valoarea în bani a acelor jucători.

Steaua jucase în finala Cupei Campionilor din 1989, Dinamo în semifinalele Cupei Cupelor din 1990. Comparația e defavorabilă prezentului din mai multe puncte de vedere. 1990 a fost o răscruce istorică, economică, socială. 2026 e aceeași haină dată la curățat, peticită și întoarsă pe toate fețele de câțiva ani.

Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
