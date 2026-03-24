Barajul Turcia – România, condus de arbitrul implicat în scandalul cu Vinicius din Champions League. ”Tricolorii”, fără înfrângere cu el la centru

ADVERTISEMENT

România este nevoită să treacă de două partide de baraj pentru a ajunge la Cupa Mondială. Semifinala cu Turcia îl va avea la centru pentru unul dintre cei mai apreciați arbitri europeni, dar care a fost implicat în ultimul scandal monstru din Champions League.

Cine este arbitrul meciului de baraj Turcia – România

UEFA a anunțat că întâlnirea Turcia – România, programată joi, 26 martie, de la ora 19:00, va fi condusă de o brigadă de arbitri din Franța, avându-l la centru pe Francois Letexier. Acesta a fost desemnat cel mai bun arbitru al anului 2024 de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului.

ADVERTISEMENT

”Centralul” francez în vârstă de 36 de ani, care este de profesie executor judecătoresc, va fi ajutat în meciul de la Istanbul de asistenții Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Benoît Bastien.

Letexier a fost în prim-plan la unul dintre jocurile pe care le-a arbitrat în acest an. El , din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Champions League, după ce brazilianul Vinicius a acuzat atacuri rasiste venite din partea argentinianului Gianluca Prestianni.

ADVERTISEMENT

România, rezultate excelente cu arbitrul francez la centru

Delegarea lui Francoise Letexier la întâlnirea Turcia – România este una de bun augur pentru echipa condusă de Mircea Lucescu. Și asta deoarece ”tricolorii” nu au pierdut niciun joc în care francezul s-a aflat la centru.

ADVERTISEMENT

Când a fost arbitrată de Letexier, naționala României a învins în Lituania, scor 2-1, în Liga Națiunilor din 2018, și Israel, la Felcsut (Ungaria), tot cu 2-1, în preliminariile EURO 2024. A mai fost un rezultat de egalitate cu Irlanda de Nord, scor 1-1, pe Arena Națională, în Liga Națiunilor 2020.

ADVERTISEMENT

Cifrele arbitrului care va conduce Turcia – România

În ciuda faptului că are doar 36 de ani, Francois Letexier este unul dintre cei mai apreciați arbitri. Cele mai importante momente ale carierei sale sunt Supercupa Europei din 2023, câștigată de Manchester City la lovituri de departajare în fața Sevillei, și .

Arbitrul francez a condus 218 partide în întreaga sa carieră, a acordat 64 de cartonașe roșii, are o medie de 4,1 cartonașe galbene pe meci și a dictat 81 de lovituri de la 11 metri. În acest sezon a fost delegat la 26 de întâlniri în toate competițiile, iar cifrele sale sunt următoarele: 107 cartonașe galbene, 9 roșii și 11 penalty-uri.

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune a arbitrat 5 jocuri în grupa de Champions League, duelul dintre Benfica și Real Madrid, din prima manșă a play-off-ului, dar și victoria categorică a Barcelonei în fața lui Newcastle, scor 7-2, din manșa secundă a optimilor de finală.

Ultimul meci arbitrat de Francoise Letexier a fost duminică, 22 martie, în etapa a 27-a din Ligue 1. A fost trimis la derby-ul Lyon – Monaco, scor 1-2, îm care a dictat un penalty pentru oaspeți și l-a eliminat pe Nicolas Tagliafico de la gazde pentru un fault dur.