Barajul Turcia – România în pericol să nu se dispute?! NATO a doborât o rachetă iraniană la graniță

ADVERTISEMENT

Iran a reacționat după atacul din partea SUA și Israel. NATO a doborât o rachetă iraniană ce se îndrepta spre Turcia. Ce se întâmplă cu barajul României pentru Campionatul Mondial din 2026.

NATO a doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia

Situația conflictului din Orientul Mijlociu a căpătat o cu totul altă anvergură. Iranul a reacționat după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis și a lansat o rachetă către Turcia.

Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO, dislocate în estul Mării Mediterane, au interceptat și doborât , care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei după ce traversase Siria și Irakul, a anunțat miercuri Ministerul Apărării de la Ankara, citat de .

ADVERTISEMENT

Potrivit primelor informații, fragmentele rachetei balistice au căzut la granița cu Siria, în districtul Dortyol din provincia Hatay. Contextul îi privește direct pe iubitorii sportului din România, întrucât barajul cu Turcia pentru CM 2026 este în pericol.

ADVERTISEMENT

Pe 26 martie, , la Istanbul, în primul baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Cum mai sunt 22 de zile până la ora meciului, situația ar putea scăpa de sub control. Până la această oră nu există o reacție oficială din partea FRF.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat NATO după atacul asupra Turciei

NATO a oferit prima reacție după atacul asupra Turciei. Prin purtătorul său de cuvânt, Allisson Hart, Alianța Nord-Atlantică condamnă orice fel de manifestare a Iranului.

„Condamnăm atacurile Iranului asupra Turciei. NATO susține ferm toți aliații, inclusiv Turcia, în contextul în care Iranul continuă atacurile sale nediscriminatorii în întreaga regiune.

ADVERTISEMENT

Poziția noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea antiaeriană și antirachetă”, a spus purtătorul de cuvânt Allison Hart, conform sursei amintite mai sus.

Ce baze militare are NATO în Turcia

De la declanșarea conflictului, sâmbătă dimineață, Iranul a lansat rachete și drone în Orientul Mijlociu, vizând Israelul, Irakul, Iordania și toate cele șase state din Golf, într-o tentativă de a lovi bazele militare americane și interesele SUA din regiune. Cu toate acestea, până în prezent, Iranul nu a țintit Turcia, în pofida prezenței militare americane semnificative pe teritoriul acesteia.

Printre instalațiile americane din Turcia se numără baza aeriană Incirlik, un punct strategic al NATO folosit de zeci de ani de trupele SUA, situat în apropiere de Adana, în sudul țării. De asemenea, la Kurecik se află o altă bază importantă, echipată cu un sistem radar de avertizare timpurie al Alianței Nord-Atlantice, capabil să detecteze lansările de rachete provenite din Iran, potrivit .

Deși Ankara a respins ferm afirmațiile potrivit cărora datele furnizate de radar ar fi fost utilizate vreodată în sprijinul Israelului, simpla sa prezență a stârnit îngrijorare la Teheran.

Bazele militare reprezintă un subiect extrem de delicat pentru Turcia. Sâmbătă, poliția a reținut trei jurnaliști pentru „infracțiuni împotriva securității naționale”, în legătură cu imagini surprinse în apropierea bazei de la Incirlik, la scurt timp după declanșarea atacurilor asupra Iranului. Luni, autoritățile de la Ankara au dezmințit categoric informațiile apărute în mediul online, potrivit cărora „o bază militară americană din Turcia ar fi fost lovită”, punctând că „nu a existat niciun atac asupra țării noastre”.

Ce risc au călătorii români care aleg Turcia ca destinație

. Ultimele evenimente ar putea duce la creșterea gradului de risc pentru această țară.

Iranul, după atacul SUA și al Israelului, se află la nivelul 9 de risc. Totodată, Arabia Saudită este încadrată de Ministerul Afacerilor Externe la nivelul 8 de risc.