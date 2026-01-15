Sport

Barajul Turcia – România, în pericol? Totul stă în mâinile lui Donald Trump

Situația dramatică din Asia ar putea avea un efect și asupra echipei naționale a României. Decizia pe care Donald Trump o va lua cu privire la situația din Iran are o importanță deosebită.
Bogdan Mariș
15.01.2026 | 07:30
Barajul Turcia Romania in pericol Totul sta in mainile lui Donald Trump
Barajul Turcia - România ar putea fi afectat de o decizie a președintelui SUA, Donald Trump. FOTO: colaj Fanatik
Situația actuală din Iran este una cu adevărat tragică, peste 12.000 de persoane care au protestat la adresa guvernului fiind ucise de către autorități. În acest context, există posibilitatea ca Statele Unite, conduse de președintele Donald Trump, să lanseze un atac asupra Iranului, iar asiaticii au amenințat că vor răspunde printr-un atac la bazele americane aflate în zonă, inclusiv în Turcia, țara a cărei echipă națională va înfrunta România în martie, la barajul pentru Cupa Mondială.

Barajul Turcia – România, în pericol? Decizia lui Donald Trump ar putea afecta totul

Donald Trump a afirmat că ar putea ataca Iranul, țară aflată într-o situație cumplită, zeci de mii de protestatari fiind uciși. Guvernul de la Teheran nu a stat pe gânduri, iar un oficial a anunțat că Iranul ar răspunde în acel caz cu un atac asupra bazelor americane din zonă.

„Iranul a avertizat Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Turcia că va ataca bazele militare americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul ar ataca Iranul”, a declarat un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters.

În cazul în care un atac al Iranului asupra Turciei va deveni o realitate, e dificil de crezut că „Țara Semilunii” va mai putea găzdui meciul pe care echipa națională ar urma să îl joace contra României. Cele două echipe ar urma să se întâlnească pe 26 martie, la Istanbul, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

Haos la Cupa Mondială după decizia lui Donald Trump

Dincolo de situația devastatoare din Iran, acțiunile lui Donald Trump au afectat deja într-un mod puternic desfășurarea Cupei Mondiale. Nu mai puțin de 15 țări calificate la turneul final nu vor putea fi însoțite de fani, după o decizie luată de Departamentul de Stat al SUA, conform Daily Mail. Ofițerilor consulari le-a fost recomandat să nu acorde vize persoanelor din 75 de țări, iar 15 dintre ele sunt calificate la Cupa Mondială.

Evident, pe listă se află Iranul, situația fiind binecunoscută de mai mult timp, însă într-o postură similară se vor afla și fanii altor 14 naționale din America de Sud și Centrală, Africa și Asia: Brazilia, Maroc, Haiti, Algeria, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Iordania, Senegal, Tunisia, Uruguay și Uzbekistan.

