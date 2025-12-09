Barajul Turcia – România modifică SuperLiga! Anunțul lui Răzvan Burleanu le vizează direct pe FCSB, U Craiova sau Rapid

ADVERTISEMENT

Președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a anunţat marți că programul SuperLigii va suferi o modificare în luna martie, pentru a facilita convocarea jucătorilor la echipa națională.

Schimbare de program în SuperLiga pentru a ajuta echipa națională

Concret, etapa a 2-a din play-off și play-out va fi reprogramată, iar echipele care dau jucători la lot vor juca joi, 19 martie, și vineri, 20 martie (nu sâmbătă şi duminică), pentru ca fotbaliștii să poată ajunge la timp la lot, în condiţii optime. De asemenea, dacă vor mai exista echipe din România care au partide în cupele europene în acea perioadă, atunci confruntările din campionat vor fi amânate.

Astfel, Răzvan Burleanu și Comitetul Executiv, prin decizia luată, speră să și astfel fotbaliștii să fie mai proaspeți pentru ceea ce se speră a fi două meciuri în drumul semifinala de baraj, cu Turcia, de pe 26 martie, și finala cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo, care ar avea loc pe 31 martie. De menționat că tricolorii vor fi oaspeți la ambele posibile meciuri ce vor fi în luna martie.

Explicațiile lui Răzvan Burleanu după deciziile luate

Președintele FRF a ținut să spună și public de ce consideră că această decizie este cea mai bună pentru fotbalul românesc.

„Am analizat mai multe scenarii împreună cu stafful tehnic, partenerii media și colegii de la LPF și am avut o intervenție pentru etapa premergătoare barajului cu Turcia. Obiectivul a fost acela de a optimiza timpul de recuperare al jucătorilor și menținerea ritmului de joc. Vrem ca aceștia să fie în cea mai bună formă în 26 martie, pentru finala cu Turcia pentru Mondial.

Astfel, echipele care dau jucători la echipa națională vor juca meciurile din etapa a 2-a din play-off și play-out joi și vineri. Dacă echipele de club vor juca în competițiile europene în acea dată de 19 martie, atunci meciurile echipelor respective vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

Vrem să facem tot ceea ce e posibil, astfel încât să punem la dispoziția staffului tehnic cele mai bune condiții și cel mai bun mediu pentru a pregăti această finală pentru Mondial. Finala cu Turcia trebuie pregătită la cel mai înalt nivel”, a spus Răzvan Burleanu.

Comunicatul Federației Române de Fotbal

La scurt timp după declarațiile lui Răzvan Burleanu, Federația Română de Fotbal a venit cu un comunicat pe site-ul oficial. Comitetul Executiv al FRF a aprobat schimbarea în calendarul SuperLigii ca urmare a barajului Turcia – România, 26 martie, de la ora 19:00.

„În 26 martie, reprezentativa României va disputa, în deplasare, semifinala play-off-ului CM 2026, urmând ca, în cazul unui succes, să joace, în 31 martie, în Slovacia sau Kosovo, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final.

Pentru a veni în sprijinul Echipei Naționale, membrii Comitetului Executiv al FRF au dezbătut și aprobat o modificare a programului Superligii. Mai exact, în etapa de campionat dinaintea reunirii tricolorilor, etapa a doua din play-off/play-out, cluburile care vor furniza jucători pentru naționala României vor disputa partidele din acea rundă în zilele de joi și vineri, 19, respectiv 20 martie 2026. În cazul în care reprezentantele țării noastre în cupele europene, FCSB și Universitatea Craiova, își continuă parcursul și vor avea de disputat în acea săptămână jocuri în Europa League, respectiv Conference League, meciurile acestor două formații din etapa de Superligă vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

Prin această măsură, se asigură că jucătorii convocați din competiția internă vor avea 6-7 zile la dispoziție între ultimul joc din Superligă și semifinala play-off-ului CM 2026 și, în același timp, că nu vor avea un timp prea îndelungat de la ultimul joc intern, cum s-ar fi întâmplat în cazul în care etapa ar fi fost amânată în întregime”, se arată în .

Ce înseamnă asta pentru SuperLiga României

Deja calendarul a fost modificat o dată, însă nu pentru echipa națională, ci pentru echipele care joacă în cupele europene. Ultima etapă a grupelor Cupei României a fost mutată din decembrie pentru luna februarie.

Acum, partidele programate la jumătatea lunii martie, ce ar conta pentru etapa a 2-a din play-off și play-out, o parte din ele, vor fi disputate cu câteva zile mai devreme față de ceea ce era așteptat inițial.

Câți jucători de la granzii din SuperLiga au fost la națională

Mircea Lucescu are peste jumătate din lot format din jucători care evoluează în afara României, însă există la fiecare acțiune destui fotbaliști de la echipele de top din SuperLiga. FCSB dă de obicei cei mai mulți, iar la ultimele două acțiuni a avut 5 jucători în noiembrie și 5 în octombrie. Cealaltă echipă românească din cupele europene, Universitatea Craiova, a avut și ea 2 jucători în octombrie și 4 în noiembrie.

Dinamo și Rapid au trimis și ele fotbaliști la națională pentru ultimele două acțiuni. Câinii au avut 2 pentru meciurile din octombrie, tot atâția cât a avut și Rapid, iar pentru confruntările din noiembrie cele două doar giuleștenii au avut 2 fotbaliști în lotul lui Lucescu.