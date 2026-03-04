Barajul Turcia – România, mutat la București? Ce spune regulamentul UEFA în caz de război

ADVERTISEMENT

trebuie să se întâlnească în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială 2026 la finalul acestei luni, mai exact pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00. Totuși, ultimele evenimente ar putea să aducă o schimbare cu privire la locație.

Ce spune regulamentul UEFA despre mutarea unui meci în caz de război. Vedem duelul Turcia – România disputat în București?

În cazul în care din cauza unui război sau alt pericol grav de securitate, regulamentul UEFA pentru toate competițiile pe care le organizează oferă următoarele posibilități:

Federația turcă trebuie să propună un stadion alternativ conform cerințelor UEFA – inclusiv unul dintr-o țară neutră sau, cu acord și aprobare UEFA, în România.

Dacă Turcia nu poate propune o locație potrivită în termenul acordat, UEFA poate alege o locație neutră sau alternativă.

Decizia privind unde se joacă partida revine în mod oficial UEFA, nu doar echipelor sau federațiilor.

Dacă meciul ar fi mutat la București, România nu devine automat „gazdă” (organizator administrativ) în sensul statutului competițional, doar locația fizică se schimbă, conform deciziei UEFA.

Turcia, în război cu Iran? NATO a interceptat o rachetă balistică trimisă de la Teheran

Conflictul militar dintre Statele Unite și Israel, contra celor din Iran, este deja unul sângeros și durează de câteva zile și ar putea să se prelungească. Regimul de la Teheran a încercat să atace Turcia, însă sistemele de apărare NATO au interceptat racheta balistică trimisă și au evitat astfel posibile urmări tragice.

ADVERTISEMENT

Acum rămâne de văzut cum o să reacționeze Erdogan, dacă va dori să se alăture conflictului armat sau va rămâne în stand-by. Totuși, trebuie precizat că nu este obligatoriu ca Turcia să intre în război pentru ca partida cu România să fie mutată. Dacă UEFA consideră că există un risc major de securitate, atunci poate muta locația partidei, conform regulamentului.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă FIFA organizează Cupa Mondială, faza calificărilor, inclusiv barajele, sunt organizate de fiecare confederație, în acest caz, UEFA.

Care sunt cu adevărat șansele ca meciul dintre Turcia și România să nu se joace la Istanbul?

Având în vedere situația geopolitică tensionată din acest moment, care însă nu este atât de gravă, șansele ca UEFA să decidă schimbarea locului unde se joacă partida dintre Turcia și România sunt minime. Totuși, lucrurile se pot schimba de la o zi la altă și tensiunile pot produce noi atacuri îndreptate dinspre Iran către Turcia.

ADVERTISEMENT

De menționat, însă, că turcii vor căuta probabil, dacă sunt nevoiți, un stadion într-o altă țară și nu vor acorda României șansa de a avea un avantaj în a disputa meciul pe tărâm propriu. În același timp, există posibilitatea ca Statele Unite și Iran să ajungă la un consens, iar duelul militar să fie încetat, ceea ce ar însemna că nu vor mai exista niciun fel de probleme care să afecteze barajul jucat de tricolori.