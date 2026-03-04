Barajul Turcia – România, mutat la București? Ce spune regulamentul UEFA în caz de război

Turcia și România trebuie să se întâlnească în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială 2026 la finalul acestei luni, mai exact pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00. Totuși, ultimele evenimente ar putea să aducă o schimbare cu privire la locație.
În cazul în care Turcia nu poate organiza meciul pe teren propriu din cauza unui război sau alt pericol grav de securitate, regulamentul UEFA pentru toate competițiile pe care le organizează oferă următoarele posibilități:
Conflictul militar dintre Statele Unite și Israel, contra celor din Iran, este deja unul sângeros și durează de câteva zile și ar putea să se prelungească. Regimul de la Teheran a încercat să atace Turcia, însă sistemele de apărare NATO au interceptat racheta balistică trimisă și au evitat astfel posibile urmări tragice.
Acum rămâne de văzut cum o să reacționeze Erdogan, dacă va dori să se alăture conflictului armat sau va rămâne în stand-by. Totuși, trebuie precizat că nu este obligatoriu ca Turcia să intre în război pentru ca partida cu România să fie mutată. Dacă UEFA consideră că există un risc major de securitate, atunci poate muta locația partidei, conform regulamentului.
Având în vedere situația geopolitică tensionată din acest moment, care însă nu este atât de gravă, șansele ca UEFA să decidă schimbarea locului unde se joacă partida dintre Turcia și România sunt minime. Totuși, lucrurile se pot schimba de la o zi la altă și tensiunile pot produce noi atacuri îndreptate dinspre Iran către Turcia.
De menționat, însă, că turcii vor căuta probabil, dacă sunt nevoiți, un stadion într-o altă țară și nu vor acorda României șansa de a avea un avantaj în a disputa meciul pe tărâm propriu. În același timp, există posibilitatea ca Statele Unite și Iran să ajungă la un consens, iar duelul militar să fie încetat, ceea ce ar însemna că nu vor mai exista niciun fel de probleme care să afecteze barajul jucat de tricolori.