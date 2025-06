Bărbat amendat la protestul din Piața Victoriei, după ce ar fi amenințat o tânără cu bătaia: „M-am temut că o să mă lovească”

Peste 3.000 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei, la un protest în care s-a cerut Guvernului măsuri mai drastice pentru protejarea femeilor din România. Evenimentul s-a organizat după ce Teodora Marcu, fosta concurentă Insula Iubirii, a fost împușcată în plină stradă de fostul iubit.

Protest în Piața Victoriei, după moartea Teodorei Marcu

Acest protest a fost declanșat în urma tragediei din complexul rezidențial Cosmopolis, acolo unde , în vârstă de 23 de ani, a fost , care o hărțuia de ani de zile.

În Piața Victoriei au fost afișate mai multe mesaje care atrăgeau atenția la faptul că femeile din România nu sunt destul de protejate și riscă să fie ucise la orice pas. Protestul a fost organizat de Centru FILIA și Centrul pentru Resurse Juridice și Feminism România.

S-a pus accent pe faptul că Teodora Marcu a fost a 25-a victimă a femicidului în țara noastră, în primele cinci luni ale acestui an. Astfel, manifestanții au fost rugați să vină îmbrăcați în culori închise, în semn de omagiu și repespect pentru Teodora.

Acestea sunt doar câteva dintre mesajele afișate: „Indiferența hrănește violența”, „Siguranță pentru toate femeile, abuzul nu trebuie iertat”, „Iubirea nu naște violență”, „Când statul tace, femeile mor”, „Și moartă, tot eu sunt vinovată”.

Mărturia unei protestatare care a fost amenințată la protest

În timpul evenimentului, un bărbat a intrat în mulțime și a amenințat cu bătaia o protestatară. În același timp, el a arătat semne obscene. La scurt timp, Jandarmeria a intervenit, iar agresorul s-a ales cu o amendă de 200 de lei, a declarat un purtător de cuvânt al instituției, pentru

Victima, Andreea Braga, a vorbit în mediul online despre cele întâmplate. Aceasta susține că a simțit teamă și s-a gândit la faptul că bărbatul ar fi putut să o lovească. Totuși, ea mulțumește autorităților pentru intervenția promptă.

„Pentru că sunt femeia care a fost amenințată verbal de acest bărbat în cadrul protestului de ieri, aș vrea să spun ceea ce am simțit. Da, m-am temut că o să mă lovească și m-am gândit la absurdul situației, că este posibil să mă bată un bărbat pe care nu îl cunosc la protestul pentru siguranța femeilor.

Pentru că am fost organizatoare, alături de colegele mele de la Centrul FILIA, am discutat înainte de eveniment cu reprezentanții Jandarmeriei și ne-au rugat să le semnalăm imediat orice incident are loc. După cum puteți vedea și în video, colega mea i-a anunțat și au venit imediat.

Așa că doresc să le mulțumesc celor de la Jandarmeria Română pentru intervenția promptă și restabilirea siguranței participanților la protest. De aceasta data, eu nu am ce să le reproșez. Țin să îi mulțumesc din tot sufletul persoanei tinere care efectiv s-a băgat între mine și agresor, pentru a se asigura că nu voi fi lovită. M-a emoționat extrem de tare gestul său și atunci chiar am simțit că sunt în siguranță”, a scris Andreea într-o postare pe pagina sa de Facebook.