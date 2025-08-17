Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție. Crește numărul de violențe față de femei

Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție, în Constanța. Deși oamenii legii au considerat că individul reprezintă un risc iminent pentru siguranța femeii, aceasta a refuzat să i se monteze o brățară de monitorizare.

Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție

Intervenția Poliției în acest caz a avut loc după ce polițiștii au primit o sesizare potrivit căreia, în noaptea de 15 spre 16 august în jurul orei 00.30, un bărbat de 41 de ani și-ar fi amenințat şi ar fi agresat fizic fosta soție.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au întocmit formular de evaluare a riscului, reieşind risc iminent. În cauză a fost emis ordin de protecţie provizoriu, persoana vătămată refuzând montarea unui sistem de supraveghere electronică”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţene Constanţa.

În urma administrării probatoriului, în cursul zilei de sâmbătă bărbatul a fost reținut, sub acuzațiile de violență în familie şi amenințare. În cursul zilei de duminică, acesta a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere legală.

Crește numărul de violențe față de femei

Nu este singurul caz de violență care a avut loc în weekend. În județul Gorj, un bărbat a fost reținut sâmbătă, după ce a mers la locul de muncă al soției sale și a agresat-o fizic, deși nu avea voie să se apropie de ea datorită unui ordin de protecție.

În urmă cu aproximativ 10 zile, o altă femeie, în vârstă de 23 de ani, din Buzău, a fost bătută crunt de fostul iubit, cu care are și un copil. Victima . Individul a așteptat ca ordinul de protecție să expire, apoi a ademenit-o pe fosta parteneră pe malul unui râu pentru a discuta despre o posibilă împăcare.

Ajunsă acolo, tânăra a fost bătută, apoi răpită de individ și dusă acasă la acesta, unde violențele au continuat. Când într-un final a reușit să scape, tânăra a sunat la poliție și la ambulanță.

Bărbatul , acuzat de violență asupra unui membru al familiei, vătămare corporală și lipsire de libertate. Doar pentru ultima infracțiune individul riscă până la șapte ani de închisoare.