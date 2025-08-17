News

Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție. Crește numărul de violențe față de femei

Un bărbat din Constanța a fost arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție
Raluca Alexe
17.08.2025 | 15:32
Barbat arestat dupa ce sia batut si amenintat fosta sotie Femeia a refuzat ordinul de protectie Creste numarul de violente fata de femei
Un bărbat a fost arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție / sursa: Pexels

Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție, în Constanța. Deși oamenii legii au considerat că individul reprezintă un risc iminent pentru siguranța femeii, aceasta a refuzat să i se monteze o brățară de monitorizare.

ADVERTISEMENT

Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție

Intervenția Poliției în acest caz a avut loc după ce polițiștii au primit o sesizare potrivit căreia, în noaptea de 15 spre 16 august în jurul orei 00.30, un bărbat de 41 de ani și-ar fi amenințat şi ar fi agresat fizic fosta soție.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au întocmit formular de evaluare a riscului, reieşind risc iminent. În cauză a fost emis ordin de protecţie provizoriu, persoana vătămată refuzând montarea unui sistem de supraveghere electronică”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţene Constanţa.

ADVERTISEMENT

În urma administrării probatoriului, în cursul zilei de sâmbătă bărbatul a fost reținut, sub acuzațiile de violență în familie şi amenințare. În cursul zilei de duminică, acesta a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere legală.

Crește numărul de violențe față de femei

Nu este singurul caz de violență care a avut loc în weekend. În județul Gorj, un bărbat a fost reținut sâmbătă, după ce a mers la locul de muncă al soției sale și a agresat-o fizic, deși nu avea voie să se apropie de ea datorită unui ordin de protecție.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

În urmă cu aproximativ 10 zile, o altă femeie, în vârstă de 23 de ani, din Buzău, a fost bătută crunt de fostul iubit, cu care are și un copil. Victima a ajuns la spital cu multiple traumatisme. Individul a așteptat ca ordinul de protecție să expire, apoi a ademenit-o pe fosta parteneră pe malul unui râu pentru a discuta despre o posibilă împăcare.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

Ajunsă acolo, tânăra a fost bătută, apoi răpită de individ și dusă acasă la acesta, unde violențele au continuat. Când într-un final a reușit să scape, tânăra a sunat la poliție și la ambulanță.

ADVERTISEMENT

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acuzat de violență asupra unui membru al familiei, vătămare corporală și lipsire de libertate. Doar pentru ultima infracțiune individul riscă până la șapte ani de închisoare.

Un șofer din Târgu-Jiu a rămas fără permis pe drumul expres Pitești –...
Fanatik
Un șofer din Târgu-Jiu a rămas fără permis pe drumul expres Pitești – Craiova. Conducea cu peste 200 km/h 
Ministrul din Guvernul Bolojan care primește bani de la stat pentru deplasările la...
Fanatik
Ministrul din Guvernul Bolojan care primește bani de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși are casă în Belgia. Câte mii de euro a încasat până acum
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei...
Fanatik
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!