Bărbat beat la examenul auto. Explicația halucinantă a fostului șofer în fața polițiștilor

Un bărbat a venit beat la examenul pentru permisul auto. Avea o alcoolemie de peste 1 miligram per litru alcool pur în aerul expirat. Întâmplarea a avut loc în Târgoviște.

Nu degeaba se spune că viața bate filmul. Situația este și mai ridicolă pentru că bărbatul încerca să își ia din nou carnetul auto, după ce îl pierduse în urmă cu doi ani pentru că a fost prins la volan băut.

Reacția fostului șofer auto a devenit virală, iar la fața locului au sosit nu doar și alte echipaje de poliție, ci și jurnaliștii care l-au chestionat pe acesta.

”Păi dacă mi l-a luat beat, tot beat îl luăm înapoi, na! Aia e!” – a fost răspunsul dat pentru digi 24 de bărbat când a fost întrebat de de ce s-a prezentat în asemenea condiții la examen.

Omul s-a întâlnit cu instructorul auto, a urcat maşină în care urma să susţină examenul pentru a-şi redobândi permisul auto, pierdut tot din cauza alcoolului, însă acesta petrecuse mult cu o seară înainte.

Abia în timpul examenului, instructorul a realizat că bărbatul mirosea a băutură și l-a pus să tragă pe dreapta. Apoi a sunat la 112 şi a cerut un echipaj de la rutieră.

”Cu masca pe faţă, de unde să îl simt eu că e beat?! Eu mască, el mască. Nu aveam de unde să îmi dau seama. Păstram distanța socială. Dacă știam că e băut, nu îl mai lăsăm să dea”, a declarat instructorul Valentin Băncilă.

Polițiștii care au ajuns la faţa locului au constatat că bărbatul avea o alcoolemie uriaşă.

”S-a prezentat pentru susţinerea examenului sub influenţa băuturilor alcoolice. Deîndată am solicitat spirjinul colegilor de la Serviciul Poliţiei Rutiere, pentru efectuarea alcool testului, care a indicat 1,01 mg per litru. Candidatul a fost declarat respins”, a spus Adrian Silviu Alexandrescu, şef Serviciu Permise de conducere Dâmboviţa.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.