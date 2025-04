Bărbat condamnat după violențele de la concertul Babasha. “Undele electromagnetice m-au adus aici!”. Exclusiv

Bărbatul care a lăsat inconștientă o polițistă și a lovit cu pumnul un alt ”local”, la un concert Babasha desfășurat în august 2024 la Cernavodă, a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare. În vârstă de 41 de ani, bărbatul este asistat social și suferă de probleme psihice. În instanță, el a declarat că a ajuns la concert fiind ”ghidat de unde electromagnetice”.

Înainte să împartă pumni, bărbatul ar fi pipăit două minore

Judecătoria Medgidia l-a condamnat pe Constantin Alexandru P. la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru . Bărbatul și-a recunoscut fapta, dar și-a schimbat de mai multe ori declarațiile, pentru ca în final să ajungă să susțină fie că a fost adus de primar să asigure paza, fie că a fost chemat special pentru a fi lovit. Chiar dacă suferă de probleme psihice, amplificate de consumul de substanțe interzise, individul a primit o pedeapsă cu executare, după ce un medic a declarat în instanță că acesta avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

ADVERTISEMENT

Sentința nu este definitivă și a fost deja atacată cu apel de inculpat. Până la decizia finală, instanța l-a obligat pe inculpat să urmeze un tratament medical. Măsura poate fi menținută doar până la însănătoșirea acestuia.

Incidentul, extrem de mediatizat la vremea respectivă, s-a petrecut la data de 16 august 2024, la un în timp ce pe scenă evolua interpretul Babasha. Potrivit datelor din dosar, cu 30 de minute înainte de izbucnirea scandalului, două minore au reclamat că un bărbat le pipăie. Până să ajungă forțele de ordine, acesta s-a făcut nevăzut.

ADVERTISEMENT

Ceva mai târziu, același bărbat a fost observat lovind un fotograf prezent la eveniment și escaladând gardul despărțitor între zona destinată publicului și scenă. Un polițist local și o agentă de pază din cadrul aceleiași instituții au încercat să-l oprească, însă au fost loviți cu pumnii. Femeia a căzut jos și și-a pierdut cunoștința pentru câteva minute.

Bodyguarzii lui Babasha i-au scăpat pe polițiștii locali de furia bărbatului. În loc să le mulțumească, aceștia au declarat că nu aveau voie să intervină

Un aspect interesant, care nu a fost cunoscut până acum, este că cei care l-au imobilizat pe agresor nu au fost jandarmii, care au ajuns abia câteva minute mai târziu, ci chiar bodyguarzii lui Babasha. Aceștia l-au trântit la pământ și l-au lovit, provocându-i răni deschise în zona arcadei și a buzei inferioare. Paradoxal, polițiști locali care au fost implicați în incident au declarat la audieri că bodyguarzii nu aveau dreptul să-l lovească pe bărbat, iar agresorul și-a manifestat chiar intenția să depună o plângere penală împotriva acestora.

ADVERTISEMENT

”M-am dus iarăși către el pentru a-l imobiliza, timp în care au sărit bodyguarzii artistului care susținea concertul. Bodyguarzii l-au trântit la pământ, l-au lovit toți 4, fiecare a dat în el. Individul a rămas la pământ cu fața în jos, pe burtă și fac precizarea că nu a leșinat dar avea urme de sânge în zona feței.

ADVERTISEMENT

Când au intervenit bodyguarzii și au început să-l bată pe Constantin Alexandru P., eu nu am avut nicio reacție deoarece am crezut că doar îl pun jos pentru a-l imobiliza. Consider că bodyguarzii nu aveau competența de a-l imobiliza sau de a-l lovi pe numitul Constantin Alexandru P. Consider că bodyguarzii îl puteau imobiliza pe individ dar nu aveau voie să exercite acte de violență asupra lui”, a declarat polițistul local la audieri.

Primarul i-a felicitat de bodyguarzii lui Babasha, care l-au umplut de sânge pe bătăuș

Potrivit unui alt martor, după incident, primarul localității le-a mulțumit gărzilor de corp ale lui Babasha, spunându-le că dacă nu interveneau ”se putea întâmpla o tragedie și mai mare”. După bătaie, concertul a fost întrerupt, iar agresorul a fost luat de jos de jandarmi și transportat în dubă.

Dintre toți cei implicați în altercație, agresorul a ajuns la spital cel mai ”șifonat”, cu traumatism cranio-facial acut închis, plagă tăiată și escoriații la genunchiul drept.

Constantin Alexandru P. le-a spus procurorilor că înainte de incident a consumat 5-6 beri, după care a mers să vadă spectacolul.

”Țin minte că era ceasul 03:15 AM, am văzut niște oameni care aveau niște legitimații și se plimbau prin fața scenei și oamenii cu legitimații dădeau dedicații la concert de pe telefoanele lor iar acele dedicații se auzeau în boxele artistului Babasha. Atunci eu am sărit peste gardul de protecție al scenei și le-am spus să nu mai dea dedicații pentru că nu suntem la discotecă, suntem la un concert.

Ei s-au enervat și m-au împins, m-au scuipat în față și a început o altercație între mine și o persoană care avea o legitimație la gât. Atunci doamna polițistă s-a băgat și mi-a dat cu pumnul în ochi, fapt pentru care am împins-o cu palma pe doamna polițistă spre scenă, în partea stângă”, a declarat inculpatul.

Întrebat de ce a lovit fotograful, bărbatul a răspuns că acesta ”se afla în zona de loviri”, la fel ca jurnaliștii care ”au murit la Călimănești, la o explozie de azot”. În schimb, bărbatul a spus că nu-și amintește să fi lovit vreun polițist.

Deși a fost ghidat de unde electromagnetice, agresorul nu a scăpat de înshioare

Ulterior, individul și-a schimbat declarația de două ori. Fiind audiat în calitate de inculpat la data de 22.08.2024, în prezența avocatului desemnat din oficiu, numitul Constantin Alexandru P. a declarat următoarele: ”A fost o altercație fără motiv și nu-mi aduc aminte să mă fi bătut cu nimeni și mențin ceea ce am declarat mai devreme în calitate de suspect”.

Fiind reaudiat în calitate de inculpat la data de 09.09.2024, după schimbarea încadrării juridice, bărbatul a venit cu o nouă teorie: ”Nu declar nimic, nu mă consider vinovat cu nimic. În acea seară, am fost chemat acolo prin comunicare electronică expres ca să fiu bătut la spectacol”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Judecătorii care l-au condamnat la închisoare și-au motivat sentința prin faptul că inculpatul ”a lezat grav autoritatea statului și a creat o stare de pericol real în societate”. De asemenea, aceștia mai spun că bărbatul a creat o ”reacție și o rezonanță socială profund negativă”. Pentru că medicii au considerat că acesta avea discernământ, magistrații au decis să-i dea o condamnare cu executare.