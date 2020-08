Bărbat de culoare din SUA, împușcat de poliție sub ochii copiilor. Proteste violente în Wisconsin în urma incidentului. Video

La aproape trei luni distanță de la uciderea lui George Floyd, un alt bărbat de culoare din SUA a fost victima poliției, fiind împușcat de agenți chiar sub ochii copiilor săi.

Incidentul extrem de grav s-a produs în Wisconsin. Cetățeanul american fost împușcat în spate de polițiști, în timp ce încerca să intre într-un autoturism.

Măsura oamenilor legii este cu atât mai condamnabilă cu cât focurile de armă s-au produs chiar sub privirile celor trei copii ale victimei, cu vârste de 3, 5 și 8 ani, care se aflau în mașină când tatăl lor a fost împușcat.

Incidentul reprobabil din Statele Unite ale Americii s-a petrecut duminică la ora 17:00 şi a fost filmat cu un telefon mobil de un trecător.

Până în acest moment, tot ce se știe oficial este că poliția a răspuns unei dispute domestice: în clip se vede cum trei ofițeri de poliție îl urmează îndeaproape pe bărbatul care nu se opreşte, şi încep să tragă după ce acesta încearcă să intre în maşina sa.

Șocant este faptul că cei trei copii ai victimei se aflau pe bancheta din spate a SUV-ului, privind îngroziți cum tatăl lor a căzut secerat la pământ.

Amerika Serikat (AS) kembali diguncang kerusuhan, kali ini di negara bagian Wisconsin. Usai polisi AS menembak seorang pria kulit hitam bernama Jacob Blake (29) dari belakang.

–

Simak videonya: #AS #JacobBlake pic.twitter.com/Is6j5xeHJa

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— detikcom (@detikcom) August 25, 2020