Bărbat din Brașov, ucis de fiul său cu un burghiu. Victima a încercat să se ascundă în baie, însă nu a avut nicio șansă

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din județul Brașov și-a ucis tatăl cu un burghiu. Victima, în vârstă de 63 de ani, a încercat să fugă din calea furiei acestuia, însă nu a reușit.

Un individ de 35 de ani cu un burghiu. Scenele desprinse din filmele de groază au avut loc în orașul Zărnești, județul Brașov, în dimineața zilei de 12 august. Orbit de furie, bărbatul a început să-și lovească tatăl, până s-a prăbușit.

Anchetatorii susțin că victima a încercat să fugă din calea acestuia și s-a refugiat în baie. Cu toate acestea, agresorul a forțat mai multe uși și a reușit să ajungă la tatăl său. De asemenea, l-a lovit de mai multe ori, în diverse zone ale corpului, inclusiv în zona capului.

„În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în dimineaţa zilei de 12.08.2025 inculpatul s-a deplasat la locuinţa victimei, tatăl său, situată pe raza localităţii Zărnesti, unde, după ce a spart mai multe uşi din interiorul locuinţei pentru a ajunge la victima care se refugiase în baie, a lovit-o cu un burghiu de mai multe ori în diferite zone ale corpului, inclusiv la nivelul capului, rezultând decesul victimei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Autoritățile arată că bărbatul de 35 de ani are și alte antecedente penale. Acesta a fost reținut, iar procurorii au solicitat emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele său, fiind inculpat pentru violenţă în familie și omor.

Tânăr arestat după ce i-a luat viața bunicului său

Un caz asemănător a avut loc și în Sibiu, acolo unde un în vârstă de 82 de ani. Acesta l-a lovit până bătrânul a rămas fără suflare. Crima a avut loc tot în data de 12 august.

Bătrânul a fost găsit în casă, inconștient și plin de răni din cap până în picioare. Cei doi locuiau împreună, astfel că oamenii legii l-au identificat rapid pe nepot, fiind și principalul suspect al faptei.