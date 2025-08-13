News

Bărbat din Brașov, ucis de fiul său cu un burghiu. Victima a încercat să se ascundă în baie, însă nu a avut nicio șansă

Un bărbat din Brașov a ajuns pe mâinile polițiștilor după un gest inexplicabil. Acesta și-a ucis tatăl cu un burghiu. Victima a încercat să fugă, însă nu a reușit
Codrina Menţel
13.08.2025 | 18:57
Bărbat ucis de fiul său, cu un burghiu. Victima a încercat să se ascundă în baie, însă nu a avut nicio șansă. Foto: hepta.ro/ freepik.com/ colaj Fanatik

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din județul Brașov și-a ucis tatăl cu un burghiu. Victima, în vârstă de 63 de ani, a încercat să fugă din calea furiei acestuia, însă nu a reușit.

Un bărbat și-a ucis tatăl cu un burghiu

Un individ de 35 de ani și-a ucis tatăl cu un burghiu. Scenele desprinse din filmele de groază au avut loc în orașul Zărnești, județul Brașov, în dimineața zilei de 12 august. Orbit de furie, bărbatul a început să-și lovească tatăl, până s-a prăbușit.

Anchetatorii susțin că victima a încercat să fugă din calea acestuia și s-a refugiat în baie. Cu toate acestea, agresorul a forțat mai multe uși și a reușit să ajungă la tatăl său. De asemenea, l-a lovit de mai multe ori, în diverse zone ale corpului, inclusiv în zona capului.

„În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în dimineaţa zilei de 12.08.2025 inculpatul s-a deplasat la locuinţa victimei, tatăl său, situată pe raza localităţii Zărnesti, unde, după ce a spart mai multe uşi din interiorul locuinţei pentru a ajunge la victima care se refugiase în baie, a lovit-o cu un burghiu de mai multe ori în diferite zone ale corpului, inclusiv la nivelul capului, rezultând decesul victimei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Autoritățile arată că bărbatul de 35 de ani are și alte antecedente penale. Acesta a fost reținut, iar procurorii au solicitat  emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele său, fiind inculpat pentru violenţă în familie și omor.

Tânăr arestat după ce i-a luat viața bunicului său

Un caz asemănător a avut loc și în Sibiu, acolo unde un tânăr de 23 de ani și-a ucis cu sălbăticie bunicul în vârstă de 82 de ani. Acesta l-a lovit până bătrânul a rămas fără suflare. Crima a avut loc tot în data de 12 august.

Bătrânul a fost găsit în casă, inconștient și plin de răni din cap până în picioare. Cei doi locuiau împreună, astfel că oamenii legii l-au identificat rapid pe nepot, fiind și principalul suspect al faptei.

