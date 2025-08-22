News

Bărbat din SUA, testat pozitiv pentru ciumă. Cum s-a infectat și ce se întâmplă acum cu victima 

După ce a mers la camping, un bărbat din SUA a fost testat pozitiv pentru ciumă. Cum s-a infectat acesta și ce simptome are boala
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 11:15
Barbat din SUA testat pozitiv pentru ciuma Cum sa infectat si ce se intampla acum cu victima
Un bărbat din SUA a fost testat pozitiv pentru ciumă. Sursa foto: Pixabay

Medicii au descoperit că un bărbat din SUA are ciumă după ce s-a infectat în timp ce era la camping. Victima primește tratament pentru această afecțiune, care este întâlnită în anumite zone din Statele Unite.

Un bărbat din SUA a fost testat pozitiv pentru ciumă

Bărbatul, un rezident din zona Lake Tahoe, statul California, a fost infectat în urma unei mușcături de purice. Insecta, la rândul ei, era infectată și a mușcat victima în timp ce se afla la camping, în zona South Lake Tahoe.

Persoana infectată se recuperează acasă, însă este supravegheată în permanență de către medicii specialiști, potrivit oficialilor din comitatul El Dorado, după cum arată un comunicat de presă citat de CNN.

“Ciuma este prezentă în mod natural în multe părți ale Californiei, inclusiv în zonele cu altitudine mai mare din comitatul El Dorado.”, a declarat Kyle Fliflet, director interimar al administrației de sănătăte publică din comitatul El Dorado.

Acesta a adăugat că oamenii trebuie să fie precauți atunci când petrec timp în aer liber, inclusiv în cazul animalelor de companie. Este nevoie de precauție mai ales atunci când fac camping în zone cu rozătoare sălbatice.

“Este important ca indivizii să ia măsuri de precauție pentru ei înșiși și pentru animalele lor de companie când petrec timp în aer liber, mai ales atunci când merg pe jos, fac drumeții sau campează în zone cu rozătoare sălbatice”, a explicat el.

În medie, sunt raportate anual șapte cazuri de ciumă umană în Statele Unite ale Americii, conform Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Potrivit CDC, cele mai multe cazuri de ciumă apar în zonele rurale din vestul SUA.

Ce simptome are ciuma

Infecția este provocată de bacteria Yersinia pestis și se poate transmite la oameni prin mușcăturile de purici infectați. Contactul cu animalele infectate poate duce la apariția infecției în cazul oamenilor.

De obicei, simptomele apar în decurs de două săptămâni de la expunere. Persoanele afectate se confruntă cu febră, slăbiciune și cu ganglioni limfatici umflați. Pentru a trata infecțiile de ciumă, medicii pot prescrie antibiotice uzuale.

Departamentul de Sănătate Publică din California monitorizează constant populațiile de rozătoare pentru a depista activitatea de ciumă. Anul acesta, au fost identificate patru cazuri pozitive de infecție la rozătoare, în bazinul Tahoe. Înainte de această infecție, ultimul caz pozitiv a fost în anul 2020.

CDC a emis câteva recomandări pentru prevenirea infecției. Printre acestea se numără reducerea posibilelor habitate pentru rozătoare prin curățarea mărăcinilor și grămezilor de pietre, dar și a resturilor. Totodată, se recomandă folosirea repelentelor pentru insecte în zonele cu risc.

Pentru animale, se recomandă aplicarea produselor pentru controlul puricilor. Animalele de companie care umblă libere, în zonele cu risc, nu ar trebui să doarmă în pat pentru a preveni infectarea.

Tags:
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
