Bărbat reținut în București, după ce a făcut mai multe postări antisemite, fasciste și de ură. Individul ar fi membru al unei galerii sportive. Video

Un bărbat de 39 de ani din București a fost reținut și este cercetat de procurorii din Capitală, după ce a făcut mai multe postări prin care a promovat public ideologia fascistă antisemită și de ură. Individul ar fi membru al galeriei de suporteri CSA Steaua.

Oamenii legii au transmis că bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, utilizare în public a simbolurilor fasciste și aprobare, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia.

„La data de 09.12.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat (un bărbat în vârstă de 39 de ani), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, utilizare în public a simbolurilor fasciste și aprobare, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, infracțiuni prevăzute de O.U.G. nr. 31/2002, a infracțiunii de promovare în public, în orice mod, a unor idei, concepții sau doctrine antisemite, prevăzută de Legea nr. 157/2018, precum și a infracțiunii de incitare a publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare, prevăzută de art. 369 Cod penal”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2025, bărbatul , texte și secvențe audio-vizuale prin care a promovat ideologia nazistă, cultul personalității lui Adolf Hitler și ostilitatea față de evrei.

A fost plasat sub control judiciar

Instituția română mai adaugă faptul că aceste postări, prin care promova, printre altele, și , au fost vizibile pentru un număr semnificativ de persoane.

„Postările au fost publicate pe un profil vizibil unui număr semnificativ de persoane aflate în lista de prieteni a inculpatului (cca. 300 de persoane), depășind limitele unei comunicări cu caracter privat.

Prin postările publicate, inculpatul a utilizat simboluri și expresii reprezentative pentru regimul nazist, a promovat cultul lui Adolf Hitler și a diseminat mesaje prin care aproba acțiunile genocidare ale regimului nazist”.

Pe lângă mesajele în cauză, bărbatul ar fi postat și imagini în care aprinde materiale pirotehnice în stradă, lucru ce contravine legii în cazul în care persoana ce săvârșește fapta nu are autorizație.

În consecința faptelor de care este acuzat, bărbatul a fost reținut 24 de ore, iar miercuri, 10 decembrie, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Pe perioada măsurii, el nu are voie să utilizeze platforme de socializare în scopul publicării, distribuirii sau comentării de conținut referitor la ideologia nazistă și anihilarea populației evreiești.