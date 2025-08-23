Bărbat ucis de soţie înaine de parastas. O nouă crimă în familie cutremură România

Val de violenţe conjugale zilele acestea în România. unde o profesoară a fost ucisă de propriul soţ, s-a repetat în noaptea de vineri spre sâmbătă în judeţul Galaţi, de această dată cu bărbatul în rol de victimă, iar soţia în cel de criminal.

Bărbatul a fost înjunghiat de două ori de soţia sa

Scenele tragice s-au petrecut în satul Fundeanu, din comuna Drăguşeni. Femeia de 53 de ani l-a înjunghiat pe bărbat de două ori cu un cuţit de bucătărie. Una dintre lovituri, aplicată direct în inimă, i-a fost fatală bărbatului de 56 de ani.

Cei doi se pregăteau de un parastas pe care ar fi trebuit să-l organizeze sâmbătă, după cum afirmă vecinii, care mai spun că cei doi obişnuiau să se certe foarte des.

„Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeaşi seară, în jurul orei 23:30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soţia sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înţepător”, se arată într-un comunicat al IPJ Galaţi. În ciuda eforturilor medicilor de la Spitalulde Urgenţă Galaţi, viaţa bărbatului de 56 de ani nu a putut fi salvată.

Silvana, profesoara ucisă de soţ, a fost înmormântată sâmbătă la Craiova

Această crimă în familie vine la doar două zile de la una care a şocat România, , în vârstă de 44 de ani, fiind omorâtă de propriul soţ, cu mai multe lovituri de cuţit.

S-a întâmplat joi, la Craiova, chiar sub ochii fetiţei în vârstă de 11 ani a cuplului. La sosirea poliţiştilor bărbatul, care se baricadase în apartament, s-a aruncat de la balconul aflat la etajul 1, iar în urma rănilor suferite şi-a pierdut viaţa. Silvana Dăogaru a fost înmormântată sâmbătă, la Craiova. Ea a fost a 36-a femeie ucisă de partener în România, numai anul acesta.