Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună

Simona Halep își trăiește din plin viața după retragere. Sportiva călătorește, participă la turnee și de asemenea nu uită să se mai și relaxeze. Iar în ultima perioadă aceasta a fost cât se poate de activă pe rețelele de socializare.

Simona Halep s-a întâlnit din nou cu Patrick Ciorcilă

De ceva timp, Simona Halep se află în Dubai. Iar dacă mulți se gândeau că se plictisește, ei bine, s-ar părea că sportiva are suficiente persoane pe care le poate vedea și alături de care poate discuta.

Iar cel mai bun exemplu este chiar Patrick Ciorcilă. Tânărul în vârstă de 29 de ani este fiul lui Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

Tot el este și cel care îi gestionează imaginea campioanei după retragerea din tenis. Și iată că relația lor este destul de apropiată, drept urmare, cei doi s-au întâlnit din nou în Dubai (Emiratele Arabe Unite).

Menționăm faptul că tot Patrick Ciorcilă este și co-fondator al Grupului Sports Festival din Cluj-Napoca. El și Halep au luat împreună masa și evident, sportiva nu a ratat ocazia de a face o fotografie.

Postarea făcută de sportivă

„Întotdeauna Cipriani cu Patrick Ciorcilă”, a scris Simona Halep pe Instastory, în descrierea unei fotografii din timpul ieșirii în oraș. În fotografia postată sportiva poartă ochelari de soare, iar Patrick afișează un zâmbet larg.

Ambii savurează două băuturi, semn că se simt cât se poate de bine. Și nu este prima oară când aceștia se întâlnesc. Și la finele lunii octombrie, Simona Halep a mers în Dubai pentru un meci de baschet.

Sportiva nu a fost însă singură, ci însoțită de Patrick Ciorcilă. .

Simona Halep a ales să petreacă Revelionul în Dubai

Menționăm faptul că în ultimele luni de zile, orașul Dubai a devenit o a doua casă pentru sportiva noastră. De altfel Simona Halep se află de ceva timp aici și inclusiv Revelionul l-a petrecut într-un cadru de vis.

Totodată, ea a recunoscut faptul că în perioada suspendării din tenis, decât în România. Au existat atunci o serie de evenimente care au făcut-o să prefere discreția.

„Nu prea am mai ieşeam în oraş în ţară. În România, şi dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: «De ce te tratează aşa?» (n.r. – ITIA şi WTA). Întrebări de genul acesta, toate negative, şi era greu de gestionat.

Aşa că pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost ruşine. Întotdeauna am ştiut că sunt nevinovată şi curată, aşa că am avut capul sus, dar era obositor să mi se pună aceleaşi întrebări în fiecare zi”, a declarat Simona pentru The Telegraph, fiind întrebată despre motivul pentru care s-a mutat la Dubai.