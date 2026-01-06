Sport

Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună

Simona Halep a devenit din ce în ce mai apropiată de un bărbat. Cei doi s-au afișat deja de câteva ori în Dubai și au profitat de moment pentru a se fotografia.
Valentina Vladoi
06.01.2026 | 20:05
Barbatul alaturi de care Simona Halep petrece timp de calitate in Dubai Cei doi sau afisat din nou impreuna
Simona Halep, întâlnire neașteptată în Dubai. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Simona Halep își trăiește din plin viața după retragere. Sportiva călătorește, participă la turnee și de asemenea nu uită să se mai și relaxeze. Iar în ultima perioadă aceasta a fost cât se poate de activă pe rețelele de socializare.

Simona Halep s-a întâlnit din nou cu Patrick Ciorcilă

De ceva timp, Simona Halep se află în Dubai. Iar dacă mulți se gândeau că se plictisește, ei bine, s-ar părea că sportiva are suficiente persoane pe care le poate vedea și alături de care poate discuta.

ADVERTISEMENT

Iar cel mai bun exemplu este chiar Patrick Ciorcilă. Tânărul în vârstă de 29 de ani este fiul lui Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

Tot el este și cel care îi gestionează imaginea campioanei după retragerea din tenis. Și iată că relația lor este destul de apropiată, drept urmare, cei doi s-au întâlnit din nou în Dubai (Emiratele Arabe Unite).

ADVERTISEMENT
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia...
Digi24.ro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela

Menționăm faptul că tot Patrick Ciorcilă este și co-fondator al Grupului Sports Festival din Cluj-Napoca. El și Halep au luat împreună masa și evident, sportiva nu a ratat ocazia de a face o fotografie.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie

Postarea făcută de sportivă

„Întotdeauna Cipriani cu Patrick Ciorcilă”, a scris Simona Halep pe Instastory, în descrierea unei fotografii din timpul ieșirii în oraș. În fotografia postată sportiva poartă ochelari de soare, iar Patrick afișează un zâmbet larg.

Simona Halep s-a întâlnit din nou cu Patrick Ciorcilă. Sursă foto: Instagram
Simona Halep s-a întâlnit din nou cu Patrick Ciorcilă. Sursă foto: Instagram

Ambii savurează două băuturi, semn că se simt cât se poate de bine. Și nu este prima oară când aceștia se întâlnesc. Și la finele lunii octombrie, Simona Halep a mers în Dubai pentru un meci de baschet.

ADVERTISEMENT

Sportiva nu a fost însă singură, ci însoțită de Patrick Ciorcilă. Și la acel moment, cei doi au publicat mai multe fotografii în secțiunea Story de pe Instagram, semn că se înțeleg de minune.

Simona Halep a ales să petreacă Revelionul în Dubai

Menționăm faptul că în ultimele luni de zile, orașul Dubai a devenit o a doua casă pentru sportiva noastră. De altfel Simona Halep se află de ceva timp aici și inclusiv Revelionul l-a petrecut într-un cadru de vis.

Totodată, ea a recunoscut faptul că în perioada suspendării din tenis, a ajuns să se simtă mult mai bine în Dubai decât în România. Au existat atunci o serie de evenimente care au făcut-o să prefere discreția.

„Nu prea am mai ieşeam în oraş în ţară. În România, şi dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: «De ce te tratează aşa?» (n.r. – ITIA şi WTA). Întrebări de genul acesta, toate negative, şi era greu de gestionat.

Aşa că pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost ruşine. Întotdeauna am ştiut că sunt nevinovată şi curată, aşa că am avut capul sus, dar era obositor să mi se pună aceleaşi întrebări în fiecare zi”, a declarat Simona pentru The Telegraph, fiind întrebată despre motivul pentru care s-a mutat la Dubai.

Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care...
Fanatik
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Fostul antrenor al lui Manchester United vrea să revină la echipă după demiterea...
Fanatik
Fostul antrenor al lui Manchester United vrea să revină la echipă după demiterea lui Ruben Amorim! „A purtat discuții cu clubul”. Update
Florinel Coman, gol fabulos marcat pentru Al-Gharafa după ce și-a driblat adversarii ca...
Fanatik
Florinel Coman, gol fabulos marcat pentru Al-Gharafa după ce și-a driblat adversarii ca Mbappe! Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
A picat transferul lui Marinos Tzionis la Rapid! Alexandru Meszar a dat toate...
iamsport.ro
A picat transferul lui Marinos Tzionis la Rapid! Alexandru Meszar a dat toate detaliile negocierilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!