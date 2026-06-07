Barbatul care a enervat-o pe Crina Pintea la conferința de presă si-a ascuns identitatea! Luat la rost de jurnalistul Prima Sport: „Ce acreditare ai tu?”. Video

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CSM Bucureşti a pierdut fără drept de apel semifinala Ligii Campionilor cu Metz, scor 27-32 și și-a luat astfel adio de la competiție. „Tigroaicele” vor lupta însă pentru medaliile de bronz duminică, însă atmosfera nu este cea mai plăcută. Conferința de presă care a urmat partidei a conținut un moment tensionat, iar acum s-a aflat cine este bărbatul care a enervat-o la culme pe Crina Pintea.

S-a aflat cine este bărbatul care a enervat-o pe Crina Pintea la conferința de presă după Metz – CSM București 32-27

. De parcă gustul înfrângerii nu era deja destul de amar, Jucătoarea a fost întrebată de răbufnirea pe care a avut-o în repriza a doua, când Bojana Popovic a încercat să o calmeze, dar și dacă există probleme financiare la echipă şi din această cauză evoluţia a fost una sub așteptări.

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Reporterul respectiv, originar din Baia Mare, a întrecut măsura prin întrebările adresate. Ulterior, Mădălin Negoiță, jurnalistul Prima Sport, i-a atras atenția cu privire la atitudinea disprețuitoare a jurnalistului și i-a cerut să se legitimeze. „Nu mai ai ce căuta aici. Ce acreditare ai tu? Faci de râs toți jurnaliștii care sunt aici. Ce sunt întrebările alea, mă? Tu nu mai ai ce căuta aici!”.

Răspunsul Crinei Pintea pentru jurnalistul care a enervat-o

Crina Pintea a ținut piept întrebărilor cu iz agresiv. Sportiva a evitat orice fel de polemică cu sau despre ea și antrenoarea sa. „Puteți să vă opriți, vă rog? Sau vă opresc eu? Deci… dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea.

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Nu vreau să… m-am săturat, cred că ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutăm scandal. Asta e rugămintea mea. (n.r. – dacă Primăria Bucureşti va mai susţine echipa) Credeți că asta e întrebare pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci, nu cred că e vorba despre asta. Nu are nicio legătură cu susținerea CSM”, a spus, printre altele, sportiva.

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