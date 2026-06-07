Sport

Barbatul care a enervat-o pe Crina Pintea la conferința de presă si-a ascuns identitatea! Luat la rost de jurnalistul Prima Sport: „Ce acreditare ai tu?”. Video

Spiritele s-au încins la conferinţa de presă de la finalul meciului CSM Bucureşti - Metz 27-32. S-a aflat cine este bărbatul care a scos-o din sărite pe Crina Pintea.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
07.06.2026 | 07:50
Barbatul care a enervato pe Crina Pintea la conferinta de presa sia ascuns identitatea Luat la rost de jurnalistul Prima Sport Ce acreditare ai tu Video
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
Momentul în care jurnalistul Prima Sport îi cere bărbatului care a enervat-o pe Crina Pintea să se legitimeze. Foto: Colaj FANATIK.
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CSM Bucureşti a pierdut fără drept de apel semifinala Ligii Campionilor cu Metz, scor 27-32 și și-a luat astfel adio de la competiție. „Tigroaicele” vor lupta însă pentru medaliile de bronz duminică, însă atmosfera nu este cea mai plăcută. Conferința de presă care a urmat partidei a conținut un moment tensionat, iar acum s-a aflat cine este bărbatul care a enervat-o la culme pe Crina Pintea.

S-a aflat cine este bărbatul care a enervat-o pe Crina Pintea la conferința de presă după Metz – CSM București 32-27

CSM București a fost depășită total de Metz în semifinala Final Four-ului Champions League la handbal feminin. De parcă gustul înfrângerii nu era deja destul de amar, Crina Pintea a fost scoasă din sărite de unul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă. Jucătoarea a fost întrebată de răbufnirea pe care a avut-o în repriza a doua, când Bojana Popovic a încercat să o calmeze, dar și dacă există probleme financiare la echipă şi din această cauză evoluţia a fost una sub așteptări.

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Reporterul respectiv, originar din Baia Mare, a întrecut măsura prin întrebările adresate. Ulterior, Mădălin Negoiță, jurnalistul Prima Sport, i-a atras atenția cu privire la atitudinea disprețuitoare a jurnalistului și i-a cerut să se legitimeze. „Nu mai ai ce căuta aici. Ce acreditare ai tu? Faci de râs toți jurnaliștii care sunt aici. Ce sunt întrebările alea, mă? Tu nu mai ai ce căuta aici!”.

Răspunsul Crinei Pintea pentru jurnalistul care a enervat-o

Crina Pintea a ținut piept întrebărilor cu iz agresiv. Sportiva a evitat orice fel de polemică cu sau despre ea și antrenoarea sa. „Puteți să vă opriți, vă rog? Sau vă opresc eu? Deci… dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea.

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Nu vreau să… m-am săturat, cred că ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutăm scandal. Asta e rugămintea mea. (n.r. – dacă Primăria Bucureşti va mai susţine echipa) Credeți că asta e întrebare pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci, nu cred că e vorba despre asta. Nu are nicio legătură cu susținerea CSM”a spus, printre altele, sportiva.

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Barbatul care a enervat-o pe Crina Pintea la conferința de presă

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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