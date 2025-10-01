Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, bătut cu bestialitate. Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la Palat

Incident bizar în Oradea, a cărui victimă a fost Cornel Ivanov, bărbatul care, weekendul trecut, a scris cu vopsea pe gardul imobilului deținut de Gigi Becali în centrul Capitalei. Bihoreanul susține că a fost agresat la scurtă vreme după ce s-a întors din București. În acest sens, el și-a scos un certificat medico-legal care atestă agresiunea.

Bărbatul care a vopsit gardul lui Gigi Becali, lovit cu un ”corp contondent dur”

Cornel Ivanov a transmis pe adresa redacției două fotografii, una cu figura tumefiată iar cealaltă cu documentul . Acesta indică faptul că bărbatul a fost victima unei agresiuni la data de 30 septembrie 2025, în jurul orei 15:00.

Din examenul medico-legal rezultă că bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali prezintă echimoze la nivelul ochiului stâng, piramida nazală și buza tumefiate și o julitură la genunchi. De asemenea, victima acuză dureri la nivelul capului și a coapsei stângi.

Potrivit medicului care a semnat certificatul medico-legal, leziunile s-au produs prin lovire cu un corp contondent dur, urmată de cădere. Acestea necesită 5-7 zile de îngrijire medicală dacă nu apar complicații.

De ce i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali

Incidentul s-a produs la câteva ore după ce Cornel Ivanov a discutat cu reporterii FANATIK, după ce acesta referitor la vandalizarea gardului de la Palatului lui Gigi Becali.

”Am făcut-o, pentru că Becali mă reneagă, a spus despre mine că sunt un om al străzii, că vin să cerșesc la el la palat. Sunt supărat pe Gigi Becali!”, a declarat Ivanov pentru FANATIK.

La sfârșitul săptămânii trecute, Cornel Ivanov a fost amendat de poliție și condus la Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. Constantin Obregia din București, după ce a scris mesaje cu vopsea în mai multe locații din oraș. El le-a lăsat mesaje lui Gigi Becali, lui Ilie Bolojan și Simonei Halep în Piața Victoriei și Piața Universității.

Despre finanțatorul FCSB, bihoreanul susține că îl cunoaște din 2007, atunci când era înscris în Partidul Noua Generație și i-a făcut cadou latifundiarului o hartă a României cu toate filialele din țară. El spune că a fost la Palat, însă nu i-a cerut bani lui Becali ci doar o fotografie cu acesta, care să-i rămână amintire.

Bihoreanul a fost internat la psihiatrie cu ani în urmă

Ivanov este un personaj cunoscut în presa din Oradea, care a scris în trecut despre ”faptele” sale. În 2013, el ar fi lovit două mașini ale poliției, după un conflict cu o femeie. Bihoreanul a fost internat forțat la Spitalul de Psihiatrie Ștei, unde spune că a documentat cazuri de abuzuri ale unor angajați. Trei angajați ai instituției au fost reținuți după demersul bărbatului.

Gigi Becali, despre bărbatul care i-a vandalizat gardul: ”E drăceală”

Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că îl cunoaște pe Ivanov pentru că acesta a venit de mai multe ori să-i scrie pe gard. El spune că a refuzat să cheme poliția, pentru că s-a gândit că acesta are probleme psihice și că ar putea fi internat.

”Și acum m-am dus în fața lui și a amuțit. A zis Luțu să chemăm miliția (n.r. – poliția). Și am zis: ‘Aici e vorba de un om care are și o boală, dar e și o boală duhovnicească, sufletească. E drăceală. El are drac. Dracul îl trimite’. A venit poliția o dată, a mai venit o dată, dar i-am zis: ‘Dacă mai chemi încă o dată, îl ia și îl duce la spitalul de nebuni. Păi ce facem, ducem omul la spitalul de nebuni? Lasă-l, el vopsește, noi văruim’. O las așa că îmi e milă de el. (…)

Așa zice, că e Palatul lui și el e împărat. Nu cere niciun ban. Pune pozele acolo cu mine, le are el de mulți ani. Că el e șeful, el e stăpânul. ‘Bine, mă. Foarte bine că ești’, i-am zis”, a declarat Gigi Becali la emisiunea lui Horia Ivanovici.