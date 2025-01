Bărbatul care l-a contactat pe denunțătorul lui Florian Coldea se plânge că el și familia sa sunt hărțuiți. Cine a cerut executarea silită a lui Mihai Guțanu

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, Dumitru Dumbravă, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI și avocatul Dumitru Trăilă se află sub control judiciar pe cauțiune în dosarul în care sunt acuzați de DNA de trafic de influență. Denunțul a fost făcut de omul de afaceri Cătălin Hideg, care a susținut că i s-ar fi pretins 700.000 de euro sub forma unui contract de asistență juridică.

Mihai Guțanu a fost executat silit pentru un credit de 100.000 lei

În dosar a apărut un nume nou, cel al lui Mihai Guțanu. În ședința de judecată din 14 noiembrie 2024, când s-a dezbătut prelungirea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, se menționează că denunțătorul Cătălin Hideg a fost abordat de Guțanu, iar procurorii au arătat că rămâne de stabilit dacă acesta ar fi fost trimis la Hideg de Coldea, Dumbravă și Trăilă, .

ADVERTISEMENT

Procurorul l-a audiat pe Mihai Guțanu și a dispus percheziția informatică a telefoanelor sale. Guțanu a fost președinte al PNȚCD Sector 6 (2009), șef Birou Turism în Primăria Capitalei (2012), iar în prezent ocupă funcția de șef serviciu la Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”. Mihai Guțanu are probleme în justiție, fiind executat silit pentru un credit de 100.000 lei contractat în 2020, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Numele lui Mihai Guțanu apare într-un dosar înregistrat pe 7 iulie 2023 la Judecătoria Sectorului 6, în care un birou de executare judecătoresc a solicitat “autorizarea intrării în încăperi”. Guțanu a arătat că i-a fost pusă poprire pe salariu pentru creditul de 100.000 lei, fiindu-i oprită o treime din salariul lunar, de mai bine de 3 ani de zile, fiind stinsă o mare parte din suma creditată. De asemenea, a arătat că, ulterior, executorul s-a îndreptat împotriva unor terenuri de suprafeţe mici, pe care acesta le are undeva la ţară, în devălmăşie cu unele rude. El a mai considerat că “această cerere trebuie respinsă pentru că toate actele vizează hărţuirea sa şi a familiei sale”, după cum se arată în dosar.

ADVERTISEMENT

Executorul judecătoresc a formulat cerere de autorizare a intrării în imobilul situat în sector 6 și imobilul garaj situat la aceeași adresă, aflate în proprietatea debitorului Mihai Guțanu. În motivarea cererii, executorul judecătoresc a arătat că, prin încheierea pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în data de 15.09.2022, s-a încuviințat executarea silită împotriva debitorului Mihai Guțanu, în toate modalitățile prevăzute de lege, însă acesta nu a permis accesul la bunurile imobile indicate. Astfel, executorul a arătat că este necesar să aibă acces la cele două bunuri imobile ale debitorului în vederea deschiderii cărții funciare, pentru ca urmărirea silită imobiliară să poată continua.

Mihai Guțanu a refuzat să permită accesul la bunurile sale

Prin încheierea pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București din data de 15.09.2022 s-a dispus încuviințarea executării silite, în oricare dintre formele prevăzute de lege, a dispozițiilor titlului executoriu reprezentat de contractul de credit din 02.12.2020. Ulterior, executorul judecătoresc a identificat în patrimoniul debitorului Mihai Guțanu dreptul de proprietate asupra imobilului situat în sectorul 6 și asupra imobilului garaj situat la aceeași adresă. Constatând refuzul debitorului de a permite accesul la bunurile sale, executorul a formulat prezenta cerere de autorizare a intrării în cele două imobile proprietate a debitorului.

ADVERTISEMENT

Instanța a arătat că, în vederea executării unei hotărâri judecătorești, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reședința sau sediul unei persoane, precum și în orice alte locuri, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forței publice, iar în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviințare a executării silite ori pe cale separată, instanța competentă va autoriza intrarea în locurile menționate.

Cum executorul judecătoresc și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 680 C. pr. civ., instanța a reținut că prevederile alin. (1) al art. 680 C. pr. civ. nu sunt incidente în cauză, având în vedere că titlul executoriu este reprezentat de un contract de credit, iar nu de o hotărâre judecătorească. Pe de altă parte, instanța a reținut că nici prevederile alin. (2) nu sunt incidente în cauză, întrucât textul de lege este aplicabil numai în ipoteza autorizării pătrunderii în încăperi care nu sunt proprietatea debitorului. Or, bunurile imobile ce fac obiectul urmăririi silite imobiliare în dosarul de executare se află în proprietatea debitorului Mihai Guțanu, aspect reținut mai sus de către instanță.

ADVERTISEMENT

Mihai Guțanu a contestat executarea solicitată de Banca Transilvania

Astfel, în cazul bunurilor proprietate a debitorului, creditorul, prin intermediul executorului judecătoresc, poate recurge la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale (în cauză, la urmărirea silită imobiliară), iar în cadrul acestor modalități de executare, creditorul are acces la toate , fie în baza consimțământului acestuia, fie în baza recursului la forța publică.

Prin urmare, în cazul în care întâmpină rezistență la pătrunderea în imobilele proprietate a debitorului, executorul judecătoresc nu are deschisă calea cererii de autorizare a pătrunderii în imobile, ci poate solicita intervenția agenților forței publice. Având în vedere cele ce precedă, instanța a arătat că urmează să respingă ca inadmisibilă cererea de autorizare a pătrunderii în imobilelele lui Mihai Guțanu. Această decizie a fost luată pe 19 septembrie 2023.

Pe 21 iulie 2023, tot la Judecătoria Sectorului 6 a fost înregistrat un dosar în care Mihai Guțanu a contestat executarea silită solicitată de Banca Transilvania, conform datelor consultate de FANATIK. La primul termen, din 17 ianuarie 2024, instanța a suspendat judecata deoarece niciuna dintre părţile legal citate nu s-a înfăţişat la strigarea pricinii. S-a arătat că, având în vedere lipsa nejustificată a părţilor legal citate pentru termenul de judecată, precum şi împrejurarea că nu s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, se suspendă judecata cauzei.