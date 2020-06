Bărbatul de care Andreea Bălan nu s-a dezlipit la ziua ei de naștere. Nu a fost George Burcea!

Andreea Bălan a împlinit 36 de ani pe 23 iunie, iar de la ziua ei nu a putut lipsi unul din cei mai importanți oameni din viața ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan și-a făcut ziua cu Petrișor Ruge

Mulți s-au gândit că George Burcea va fi cel care va sta lângă fosta lui nevastă și o va face fericită de ziua ei, însă în viața cântăreței există un alt bărbat, un cunoscut dansator pe care îl știe toată țara și care i-a fost aproape tot timpul.

Andreea a petrecut alături de Petrișor Ruge, bunul său prieten, cel pe care l-a făcut celebru când a participat în concursul „Dansez pentru tine” de la PRO TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Azi este ziua mea, dar vârsta este irelevantă. Mai bine îți spun câte întâmplări minunate am trăit, câte inimi am iubit, câte locuri superbe am văzut, cât de mult am contat și contez în viețile celor dragi, dar mai ales îți pot spune, cât de mult am suferit, ce lecții am învățat, de câte ori m-am ridicat atunci când viață m-a pus la pământ și de câte ori am luat-o de la capăt și am mers mai departe cu zâmbetul pe buze.

Viața nu este despre cifre, ci despre emoții, trăiri, lecții și mai ales despre iubire”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Petrișor, cel mai stabil bărbat din viața vedetei

În urmă cu ceva timp, Andreea a descris prietenia ei cu Petrișor Ruge, despre care a spus că este „cel mai stabil bărbat” din viața ei.

Multă vreme presa a crezut că între cei doi ar fi existat și o relație de iubire, mai ales pe vremea când erau concurenți în show-ul de dans de la PRO TV, însă niciodată nu s-a pus vorba despre asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi au negat din prima clipă că au fost împreună și au spus mereu că este o prietenie pe care puțini o înțeleg.

ADVERTISEMENT