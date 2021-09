Bărbatul declarat mort, deși era încă în viață, a decedat la Spitalul din Craiova

Decesul bărbatului de 78 de ani din Coroiași, o comună din județul Dolj, a survenit vineri seara, în jurul orei 23.3o, informează .

Familia a fost sunată și informată de moartea bărbatului, la o săptămână după ce a a primit aceeși informație din partea spitalului, însă vestea decesului s-a dovedit atunci a fi falsă.

Medicii urmează să stabilească dacă se impune o necropsie în acest caz.

Decesul declarat de două ori

Bărbatul suferea de epilepsie, iar în urma unei crize căzuse și se lovise la cap, motiv pentru care a fost internat pe 2 septembrie. În spital starea i s-a înrăutățit din cauza unei bronhopneumonii care a dus la insuficiență respiratorie făcând necesară ventilarea mecanică a pacientului.

Medicii au declarat decesul bărbatului pe 12 septembrie, în jurul orei 08.00, însă bărbatul încă trăia, chiar dacă se afla într-o stare gravă.

, iar aceasta a început pregătirile pentru înmormântare. Groapa a fost săpată, iar sătenii au fost chemați la parastas.

„Am chemat, am făcut groapa, la poartă, lume, cum se știe la înmormântare, cum se fac obiceiurile la țară (…) A bătut clopotul în sat. Am aduse acei gorniști, practic tot ce se face, în sat, pentru o înmormântare”, a spus Petrișor Oprea, fiul pacientului, conform Pro TV.

Atunci când familia îndurerată au mers la morgă să preia cadavrul, au constatat că trupul nu era cel al rubedeniei lor. Revoltați, oamenii i-au acuzat pe medici de neglijență pentru că nu s-au uitat la brățara de pe mâna cadavrului.

„Și-au dat seama că au încurcat pacienții. Dar oare, în cele două zile, nu au realizat acest lucru? Nu s-au uitat la acea brățară pe care o poartă pacientul la mână?!”, a mai spus Petrișor Oprea, fiul acestuia.

Șefa secției ATI de la spital a anunțat că a început o anchetă internă în acest caz. „În primul rând ne cerem scuze familiei. S-a declanșat o anchetă internă, vom vedea cine sunt vinovații și vom lua măsurile de rigoare. Acest incident este în urma suprasolicitării personalului din Terapie Intensivă”, a declarat Alice Drăgoescu, șef clinică ATI.

După încă o săptămână de stat în spital, bărbatul de 78 de ani a murit, iar familia trebuie să reînceapă pregătirile de înmormântare.