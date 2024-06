Bărbatul deghizat în măicuță lovește din nou. Interviu spectaculos cu cerșetorul vedetă pe Tik Tok: ”Sufăr de o boală grea”

Poliția nu are ce să-i facă pentru că e evident că are probleme medicale. În ultimii ani, bărbatul a fost sancționat de polițiștii locali din București, Constanța, Satu Mare, Bacău sau Iași, pentru că cerșetorul face turul României în speranța că face un ban pentru a trăi de pe o zi pe alta. Conform polițiștilor, care-l cunosc deja, bărbatul are 37 de ani și, după cum recunoaște, suferă de o boală grea.

Bărbatul deghizat în măicuță lovește din nou

Potrivit polițiștii din Iași l-au amendat acum 500 de lei, pentru faptul că era îmbrăcat în haine de călugăriță și cerșea în zona Catedralei. Cu toate acestea, internauții îl cunosc pe cerșetor de pe Tik Tok și nu îl condamnă prea mult pentru ceea ce face.

ADVERTISEMENT

”Nu fur”, explica bărbatul într-un interviu acordat site-ului Știri din Surse Bacău în urmă cu trei ani. Presa din România a prezentat în ultimii ani cazul acestui bărbat, în timp ce Poliția Locală îi avertiza pe români să nu cadă în capcana cerșetorului.

Doar că, așa cum se vede și din interviu, și stârnește mai degrabă mila internauților și românilor care-l întâlnesc. Așadar, părerile sunt împărțite, în condițiile în care bărbatul spune că nu știe să facă altceva.

ADVERTISEMENT

“Masca de protecţie îi acoperă aproape toată faţa. Oftează şi cere bani enoriaşilor din biserică. Bogdaproste, e pentru mânăstire, suspină călugărița. Apoi, cu pași repezi, se îndreaptă spre ieșire.

Ca să nu creeze suspiciuni, măicuța se oprește câteva clipe pe scările lăcașului de cult și, în semn de mulțumire pentru mila primită, începe să-i miruiască pe credincioși”, explica Poliția din București modul în care operează tânărul.

ADVERTISEMENT

Cerșetorul ”măicuță” a devenit viral pe internet și Tik Tok

Așadar, în urmă cu trei ani, tânărul își spunea povestea într-un interviu acordat presei locale din Râmnicu Sărat. ”E, m-o prins în stație. V-am povestit necazul meu, inima mea. De furat nu fur. Ce am făcut? Sufăr de o boală groaznică. Hainele le-am cumpărat de la Second Hand.

cine vrea vine întinde”, a explicat bărbatul. Interviul a devenit viral și a fost peste 10.000 de comentarii, majoritatea criticând dur atitudinea reporterului și modul în care o persoană cu probleme este pusă la zid.

ADVERTISEMENT

”Ce anchetă, bravo reporter deștept!!! Dracu să vă ia! Cu oameniii săraci aveți tupeu, dar cu interlopii nu vă mai ține. Vai și amar reporterul ăsta suferă de el”, a transmis un internaut, doar unul dintre sutele care i-au luat apărarea cerșetorului.