Bărbatul din Arad, care și-a ucis fosta iubită, a fost reținut. Firul crimei dezvăluit de anchetatori: de la ce a pornit scandalul dintre cei doi

Nicolae, bărbatul din Arad care a ucis-o pe , a fost reținut. Anchetatorii vin cu mai multe detalii despre seara tragediei. De la ce a început scandalul între cei doi.

ADVERTISEMENT

Criminalul din Arad a fost reținut. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi

, mama celor doi copii ai săi, a fost reținut. În acest context, anchetatorii au stabilit mai multe detalii cu privire la tragedia din seara zilei de marți.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au informat, joi, că procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpatului O.N.M., cercetat pentru omor şi lipsire de libertate în mod ilegal. Bărbatul urmează să fie prezentat, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad.

ADVERTISEMENT

De asemenea, oamenii legii vin cu mai multe detalii și dezvăluie firul crimei din seara zilei de marți. Se pare că cei doi au avut o relație de 15 ani, care s-a terminat în urmă cu aproximativ două luni.

Astfel, Nicolae a venit la restaurantul în care Romina lucra și i-a cerut socoteală. Între cei doi a izbucnit un scandal din cauza unor mesaje pe care femeia i le-a dat altui bărbat. Victima a mers la mașina fostului iubit, s-a aplecat pe geam, în interiorul autoturismului, l-a zgâriat pe acesta pe față, moment în care bărbatul s-a înfuriat. A prins-o de mână și a pornit mașina.

ADVERTISEMENT

„Între cei doi au avut loc discuţii contradictorii în legătură cu nişte mesaje pe care victima le-ar fi redirecţionat unui alt bărbat. Pe fondul acelor discuţii inculpatul s-a deplasat la autoturismul pe care-l parcase în apropiere, a urcat în acesta, a lăsat geamul din dreapta jos şi i-a adresat mai multe jigniri fostei concubine.

ADVERTISEMENT

Victima IRC s-a deplasat la autoturismul fostului concubin, la geamul din partea dreaptă, care era deschis, a intrat prin geamul deschis în autovehicul şi l-a zgâriat pe acesta, cu mâna dreaptă, pe frunte şi pe nas, moment în care ONM a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat”, au stabilit anchetatorii.

ADVERTISEMENT

Medicii legiști au finalizat autopsia

Procurorii au adăugat că bărbatul şi-a târât fosta iubită, agăţată de maşină, pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, cel puţin o parte din drum la o viteză de peste 100 km/h.

„La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu Criş, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul şi a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, decedând în urma leziunilor suferite”, au explicat aceştia.

Cadavrul femeii a fost descoperit cu fața în jos. Medicii legiști au efectuat autopsia pentru determinarea cauzelor exacte a decesului. Loviturile la cap i-au fost fatale Rominei.

„Din cuprinsul buletinului preliminar de autopsie medico-legală nr. 180/A3 din data de 06.08.2025, emis de SJML Arad, rezultă că moartea victimei IRC datează din 05.08.2025, a fost violentă, s-a datorat dilacerării şi contuziei meningo-cerebrale, consecutiv unui traumatism cranio-cerebral cu multiple fracturi de boltă craniană iradiate în baza craniului. Leziunile traumatice cranio-cerebrale au putut fi produse prin proiectare şi au legătură de cauzalitate directă cu mecanismul tanatogenerator, iar placardele excoriate constatate necroptic recunosc un mecanism de târâre”, se mai arată în comunicatul Parchetului.