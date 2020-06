Bărbatul din Tulcea târât pe jos de jandarmi a spus cum s-a petrecut totul. Mărturii incredibile făcute de acesta

Bărbatul din Mihai Kogălniceanu, județul Tulcea, care a fost bătut cu bestialitate de mai mulți jandarmi din localitate a povestit cum s-a petrecut întreaga situație. Niculae a declarat că oamenii legii i-au dat copilului de numai 4 ani cu spray paralizant.

Mărturia cutremurătoare a bărbatului din Tulcea agresat de jandarmi

Scene șocante în localitatea tulceană Mihai Kogălniceau unde un bărbat a fost bătut cu bestialitate de oamenii legii după ce soția sa ar fi comentat. Bărbatul din județul Tulcea, Niculae, a declarat că a fost tras din căruță de jandarmi fiind bătut cu pumnii și cu picioarele, ajungând în cele din urmă și la spital.

„Veneam de la Lăstuni, am făcut un grătar acolo, am băut câteva beri și la intrare în Kogălniceanu m-a oprit șeful. «– Neculai, ești băut! – Da, recunosc, sunt băut». Am suflat în fiolă, după care am plecat la căruță”, și-a început Niculae mărturisirea recunoscând că a consumat băuturi alcoolice, potrivit antena3.ro.

Bărbatul, bătut chiar sub ochii soției și ai copilului de 4 ani

„Soția a comentat ceva și atunci el s-a supărat. A venit cu spray-urile, aveam copilul mic în căruță, n-am oprit de frică să nu mă bată, m-a tras din căruță, m-au bătut, m-au legat și m-au dus la post.

De acolo de la post a venit Salvarea și m-a luat”, a mai povestit bărbatul agresat de jandarmi, potrivit sursei menționate.

Atât bărbatul, cât și soția sa au fost agresați de oamenii legii fără a avea un motiv anume. Omul din Tulcea, în vârstă de 50 de ani, a mărturisit că cea care a sunat la Salvare a fost chiar soția sa, Vasilica, însă nu a rămas internat la spital.

Bărbatul agresat de jandarmi are picioarele și spatele plin de vânătăi, una dintre mâini este umflată din cauza cătușelor, dar are și un ochi vânăt.

În plus, acesta are dureri de cap, unul dintre oamenii legii lovindu-l cu piciorul. De asemenea, și soția bărbatului din localitatea tulceană a fost bruscată și ținută deoparte pentru a nu interveni în conflict.

Șefii oamenilor legii implicați în incidentul din Tulcea nu au dorit să dea nicio informație. Aceștia au transmis însă, că a fost întocmit un dosar penal pentru purtare abuzivă, așadar „domnul George”, cel mai violent dintre jandarmi, urmează să fie cercetat pentru fapta sa.

