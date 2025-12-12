Sport

Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet

Simona Halep a avut parte de o întâlnire memorabilă la Dubai, cu un bărbat care de altfel a fost extrem de important în viața sa. Despre cine este vorba?
Valentina Vladoi
12.12.2025 | 20:30
Barbatul in compania caruia a fost surprinsa Simona Halep Imaginea cu cei doi a facut furori pe internet
O poză
Simona Halep, întâlnire memorabilă în Dubai. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Simona Halep se bucură din plin de timpul ei liber de când a renunțat la tenis. Sportiva participă la numeroase evenimente, nu refuză un antrenament rapid și continuă să fie cât se poate de activă.

Simona Halep s-a întâlnit cu Darren Cahill

Simona Halep se află în prezent în Dubai. Românca s-a întâlnit deja cu mai multe nume celebre din tenis și inclusiv cu reputatul tehnician australian Darren Cahill. Menționăm faptul că cei doi s-au antrenat o bună perioadă de timp împreună.

Mai exact, Darren Cahill a fost cel care a ajutat-o pe Halep să ajungă pe locul 1 mondial, dar și să triumfe la turneul de la Roland Garros 2018. Și iată că sportiva nu a uitat deloc aceste momente.

Înainte să îl cunoască pe faimosul antrenor, aceasta nu avea niciun trofeu de Grand Slam în palmares. Iată însă că ulterior, aceasta parcă a renăscut și a bifat reușite pe bandă rulantă în tenis.

Sportiva s-a antrenat cu Jannik Sinner

În primă fază, Simona Halep s-a antrenat cu elevul lui Darren Cahill, campionul italian Jannik Sinner. Antrenorul a publicat câteva imagini de la antrenament și i-a lăudat pe cei doi sportivi.

De această dată însă, Simona Halep s-a afișat din nou, dar strict în compania lui Darren Cahill. „Unicul și inconfundabilul”, au fost cuvintele Simonei Halep la adresa lui Darren Cahill, în postarea de pe Instagram.

Astfel, se pare că deși sportiva a renunțat la tenis, aceasta continuă să țină legătura cu personalități din acest sport. Să nu uităm și de faptul că românca a fost prezentă și la unele evenimente sportive, inclusiv la Turneul Campioanelor.

Darren Cahill a sprijinit-o constant pe Simona Halep

Cât despre relația dintre Darren Cahill și Simona Halep, antrenorul nu doar că a ajutat-o să ajungă numărul 1 mondial. Și atunci când a renunțat să se mai antreneze cu el, australianul i-a oferit sprijin.

Nu de puține ori, acesta a catalogat-o pe sportivă ca fiind o persoană ”extraordinară”. Iar când a venit vorba despre scandalul de dopaj, Darren Cahill i-a luat de asemenea apărarea sportivei și a garantat pentru ea.

„Cu Simona Halep am trăit cel mai bun moment al carierei mele și am avut cea mai mare bucurie! Este o persoană extraordinară. Uneori, ea însăși era cel mai mare dușman al ei. La acea vreme, Simona avea o presiune mare pe umeri, deoarece țara ei, România, se aștepta să o vadă numărul 1. 

„Chiar dacă nu mai lucrez cu Simona Halep, vreau să vorbesc răspicat despre persoana pe care o cunosc și despre sportivul cu care am lucrat timp de 6 ani. În primul rând, și cel mai important, NU există nicio șansă ca Simona să ia o substanță interzisă în mod intenționat. Niciuna. Zero”, a declarat Cahill într-un interviu pentru Repubblica.

Tags:
