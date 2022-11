Bărbatul ucis de racheta care a căzut în Polonia, înmormântat cu onoruri militare. „Am găzduit mulți refugiați. 150 sau poate 200”

Unul dintre bărbații uciși de o rachetă care a lovit săptămâna aceasta un sat din sud-estul Poloniei a fost înmormântat sâmbătă, prima dintre cele două înmormântări din acest weekend în urma unei explozii care a stârnit temeri că războiul din Ucraina s-ar putea transforma într-un conflict mai amplu.

Polonia și alte state occidentale au declarat că racheta care a aterizat la Przewodow, un sat din apropierea graniței cu Ucraina, în urmărirea unei rachete rusești.

Kievul a pus sub semnul întrebării această versiune și a cerut acces la fața locului și un rol în ancheta privind cauza exploziei.

În ceea ce privește satul în sine, explozia a aruncat locuitorii în doliu pentru doi dintre vecinii lor.

“Este trist pentru familie și pentru comunitate”, a declarat pentru , Ryszard Turczanik, mecanic pensionar în vârstă de 67 de ani, în timp ce se îndrepta spre biserică. “Toată lumea este într-o tristețe profundă și mergem pe acest ultim drum”.

Înaintea înmormântării, preotul local Bogdan Wazny a descris victimele ca fiind “oameni foarte buni”.

Imaginile de televiziune au arătat cortegiul funerar îndreptându-se spre cimitir, cu o fanfară militară mărșăluind în fața dricului și cu soldați care purtau coroane de flori și o fotografie a bărbatului decedat. Un strat ușor de zăpadă se afla pe jos.

