Barbra Banda, jucătoarea din naționala Zambiei acuzată că e bărbat, nominalizată la Balonul de Aur. Foto

Barbra Banda este una dintre cele mai bune jucătoare de fotbal, însă internaționala din Zambia a fost acuzată că este de fapt… bărbat. Povestea incredibilă atacantei în vârstă de 24 de ani nominalizată .

Barbra Banda, suspendată în Zambia pe motiv că e… bărbat

Căpitana naționalei de fotbal feminin a Zambiei a fost exclusă din campionatul african după ce s-a deschis o anchetă internă pentru a stabili dacă este femeie sau bărbat! Deși a fost afectată de acest scandal, ea a participat la Cupa Mondială din 2023.

Federația din Zambia nu a dat un răspuns oficial nici până în ziua de azi la întrebarea dacă Barbra Banda este într-adevăr femeie sau bărbat, însă FIFA este care e arătată cu degetul pentru această situație ingrată. Mulți activiști consideră că Barbra a fost discriminată datorită fizicului ei mai bărbătesc, mai ales că este născută femeie conform documentelor.

Cazul fotbalistei a ajuns în atenția celor mai importante publicații internaționale precum The Guardian, Associated Press, AS, New York Times sau The Athletic. În presă au apărut însă și diverse zvonuri.

Barbra ar fi picat un test de verificare a sexului la Campionatul Mondial și că s-ar fi descoperit un nivel de testosteron extrem de ridicat. Ba mai mult, medicul echipei ar fi refuzat să semneze jucătoarei Barbra Banda unde era trecut sexul.

Barbra Banda a fost nominalizată la Balonul de Aur

În ciuda acestui scandal, Barbra Banda și-a văzut de cariera ei și acum tocmai a fost nominalizată la câștigarea Balonului de Aur. Jucătoarea celor de la Orlando Pride a devenit al doilea .

Americanii au plătit chinezilor de la Shanghai Shengli FC nu mai puțin de 740.000 de dolari în primăvara lui 2024, iar Barbra Banda are un salariu de 525.000 de dolari și un contract valabil pe patru ani!

Jucătoarea a oferit primele declarații după această a doua nominalizare după cea din 2018: „Vreau să mulțumesc pentru această oportunitate, însă fără coechipierele mele nu aș putea fi aici. Prin efortul și munca asiduă a tuturor de la Orlando am reușit să ajung aici, deci îi apreciez pe toți”.

În acest sezon, Barbra Banda a reușit 12 goluri în 14 meciuri și este al doilea golgheter în campionatul nord-american de fotbal feminin. Ea a devenit prima jucătoare din SUA care a reușit să marcheze 10 goluri în 10 meciuri și a doua jucătoare din istorie care a reușit să marcheze minim 10 goluri într-un sezon.

A reprezentat Zambia la Jocurile Olimpice de la Paris

După ce a participat și la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021, Barbra Banda a făcut parte din echipa națională de fotbal feminin a Zambiei și la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a reușit un hattrick în meciul cu Australia și încă un un assist.

Barbra Banda a devenit prima femeie care a reușit trei hattrick-uri în istoria Jocurilor Olimpice. În total a marcat în această competiție 10 goluri și a patra în clasamentul celor mai bune marcatoare all-time.

Câștigătoarea Balonului de Aur va fi anunțată pe 28 octombrie la Paris, unde Barbra Banda va păși pe covorul roșu alături de cele mai mari staruri din fotbalul mondial: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodri, Dani Carvajal, Lamine Yamal și mulți alții.

Înainte de fotbal a făcut box

Barbra Banda și-a început cariera inițial la box, însă a renunțat după ce a primit o propunere să joace fotbal: „Am pus capăt când am obținut primul contract de fotbalistă în Spania. Nu am avut nicio altă opțiune și am mers pe drumul ăsta”.

Și a fost o alegere bună. La Logrono a reușit 16 goluri în 28 de meciuri și de aici a prins în 2020 transferul în China, care a propulsat-o în topul celor mai bune fotbaliste din lume.