Sport

Barcelona a confirmat! Jucătorul stă 7 săptămâni după accidentarea din El Clasico

Bogdan Mariș
26.10.2026 | 20:07
Barcelona a confirmat Jucatorul sta 7 saptamani dupa accidentarea din El Clasico
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Xavi Espart (19 ani) va lipsi aproximativ 7 săptămâni după accidentarea din El Clasico. FOTO: Profimedia
Fotbalistul care a părăsit terenul accidentat în timpul meciului dintre Barcelona și Real Madrid va lipsi timp de aproape două luni. Clubul catalan a făcut anunțul oficial.
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Veștile neplăcute continuă pentru Hansi Flick. După o săptămână de coșmar, în care Barcelona a pierdut patru fotbaliști din cauza unor accidentări și a fost învinsă de PSG și Real Madrid, tehnicianul german l-a pierdut pentru aproximativ șapte săptămâni pe Xavi Espart (19 ani). Polivalentul fotbalist, care poate evolua în ambele benzi ale apărării, dar și ca mijlocaș defensiv, s-a accidentat la gleznă în timpul derby-ului disputat pe Camp Nou.

Xavi Espart va lipsi șapte săptămâni după accidentarea din El Clasico. Ce meciuri ratează

Titularizat pe postul de fundaș dreapta, Xavi Espart a părăsit terenul în minutul 29 al meciului cu Real Madrid, fiind înlocuit de Alejandro Balde. La o zi după eșecul suferit pe Camp Nou, formația catalană a confirmat faptul că apărătorul s-a accidentat și va lipsi timp de aproximativ șapte săptămâni.

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„Analizele efectuate au confirmat că Xavi Espart a suferit o leziune la nivelul sindesmozei gleznei drepte, în urma unei coliziuni cu un adversar în timpul meciului împotriva echipei Real Madrid. Jucătorul va absenta aproximativ șapte săptămâni”, a transmis FC Barcelona pe site-ul oficial.

Așadar, Espart ar urma să revină la mijlocul lunii decembrie și va rata mai multe meciuri importante, atât pe plan intern, cât și în Champions League. Pentru Barcelona urmează partide cu Alaves, Aston Villa, Atletico Madrid, Villarreal, Sabah, Deportivo, Celta Vigo și Manchester City. Tânărul fundaș ar putea să revină pe gazon în penultimul meci al catalanilor din 2026, în deplasare cu Malaga, duel programat în jurul datei de 13 decembrie.

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Defensiva Barcelonei, decimată. Hansi Flick mai are la dispoziție doar 4 fundași din lotul primei echipe

După victoria cu Betis din etapa precedentă, Barcelona a pierdut doi fundași din cauza unor accidentări, Eric Garcia și Jules Kounde. Andreas Christensen este absent de mai mult timp, tot din cauza unei probleme medicale, iar acum pe lista jucătorilor indiponibili se află și Xavi Espart. Așadar, Hansi Flick se poate baza în următoarea perioadă pe doar patru apărători din lotul primei echipe: Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin și Alejandro Balde.

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Din câte se pare, singurul care ar putea să revină înainte de pauza internațională din noiembrie este Kounde, așadar catalanii vor fi nevoiți să apeleze la fotbaliști din academie pentru a completa lotul. Barcelona are două absențe și în compartimentul ofensiv. Este vorba despre Dani Olmo, care s-a accidentat în meciul cu PSG, și Roony Bardghji. Suedezul a suferit o ruptură de ligament încrucișat în vară și nu va mai juca în acest sezon.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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