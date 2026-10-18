Sport

Barcelona a egalat recordul lui Real Madrid din 1968! Hansi Flick jubilează: „Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
18.10.2026 | 05:40
Barcelona a egalat recordul lui Real Madrid din 1968 Hansi Flick jubileaza Lamine Yamal este cel mai bun jucator din lume
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Barcelona a egalat recordul lui Real Madrid din 1968. Foto: Profimedia
Barcelona scrie istorie în acest sezon de La Liga! Ce au reușit catalanii după victoria cu Betis și ce a declarat Hansi Flick despre Lamine Yamal
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Barcelona a câștigat sâmbătă seară pe terenul lui Real Betis cu scorul de 5-2 în cadrul etapei cu numărul 9 din La Liga. Lamine Yamal (19 ani) a marcat un gol de senzație, iar la finalul partidei Hansi Flick (61 de ani) a declarat, printre altele, că, în opinia sa, tânărul internațional spaniol este în acest moment cel mai bun jucător din lume.

Barcelona a egalat un record istoric deținut de Real Madrid după victoria de pe terenul lui Betis

Grație acestei victorii, gruparea blaugrana a ajuns la nouă victorii consecutive în acest start de campionat și este bineînțeles lider în clasament în acest moment, în mod evident cu maximum de puncte. Astfel, Barcelona a devenit prima echipă din Spania care începe un sezon cu nouă victorii în primele nouă etape, de la Real Madrid în stagiunea 1968-1969.

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Ce a spus Hansi Flick despre Lamine Yamal după Betis – Barcelona 2-5

Așadar, în etapa viitoare echipa de pe „Camp Nou” va avea deci posibilitatea de a-i depăși pe rivalii madrileni din acest punct de vedere, chiar în meciul direct de pe teren propriu, programat să se dispute pe data de 25 octombrie, cu începere de la ora României 22:00. „Cred că am făcut unele lucruri foarte bune în atac, cu intensitate. Nu a fost un meci ușor. Am jucat la un nivel foarte înalt. Betis a fost foarte bună. Cred că am meritat victoria.

Este important să antrenăm fazele fixe. Al doilea gol a fost foarte important, chiar înainte de pauză. Antrenorii de faze fixe fac o treabă foarte bună. A fost un meci foarte intens, fantastic pentru fani și lumea fotbalului. Fiecare zi e la fel. Există jucători care nu sunt mulțumiți pentru că nu joacă, e normal. La acest club, în această echipă, toată lumea va avea ocazia să joace și să arate ce poate face.

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Există o atmosferă fantastică în această echipă. Calitatea antrenamentelor este foarte ridicată, din partea tuturor jucătorilor. Cel mai important lucru este să vezi asta la antrenamente. Primul gol al lui Lamine a fost incredibil. Este cel mai bun jucător din lume în acest moment. Sunt foarte mulțumit de prestația lui. Este sub multă presiune, are doar 19 ani. Este complet dedicat, iar asta este fantastic”, a spus Hansi Flick la finalul meciului, citat de Marca. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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