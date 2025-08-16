Barcelona a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford și Joan Garcia înainte de debutul catalanilor în noul sezon

. Catalanii au anunțat lotul pe care se va baza Hansi Flick la această partidă, clarificând astfel situația în care se află Marcus Rashford și Joan Garcia, cei mai importanți jucători transferați în această vară.

I-a înregistrat Barcelona pe Marcus Rashford și Joan Garcia înainte de debutul în La Liga?

Incertitudinea privind înregistrarea jucătorilor a devenit o normalitate pentru Barcelona în ultimele sezoane, clubul catalan fiind afectat în continuare de problemele financiare cauzate de „regimul Bartomeu”. Gruparea blaugrana debutează în noul sezon din La Liga cu un duel pe terenul celor de la Mallorca, iar cu o zi înainte de meci, cinci jucători nu erau înregistrați.

Este vorba despre cei trei fotbaliști transferați în această vară, Marcus Rashford, Joan Garcia și Roony Bardghji, dar și despre jucătorii care au semnat noi contracte, Wojciech Szczesny și Gerard Martin. Situația s-a schimbat în ziua meciului însă, iar Rashford și Garcia vor fi la dispoziția lui Hansi Flick.

Cei doi apar înregistrați pe site-ul oficial al La Liga, iar acest aspect a fost confirmat și de Barcelona, jucătorii fiind incluși în lotul postat de catalani pe rețelele sociale. Rămâne de văzut când vor fi înregistrați Bardghji, Szczesny și Martin, care de această dată nu au făcut deplasarea, neavând drept de joc.

Din lot fac parte însă patru tineri jucători care ar putea să debuteze în meciul cu Mallorca: fundașul Jofre Torrents și mijlocașii , Toni Fernandez și Guille Fernandez. Cei patru l-au impresionat pe Hansi Flick la antrenamente și au jucat în meciurile amicale disputate de Barcelona în această vară.

Ce a declarat Hansi Flick înainte de Mallorca – Barcelona

Hansi Flick a transmis un mesaj ferm jucătorilor înainte de partida cu Mallorca. „Sunt foarte fericit cu ce am văzut la antrenamente. Echipa muncește pentru a progresa în fiecare zi. Jucătorii sunt pregătiți pentru meciul cu Mallorca. Cele trei trofee cucerite în sezonul trecut nu sunt o finalitate, sunt doar o continuare.

Vom da totul și în acest sezon. Mesajul este clar, nu există automulțumire. În La Liga, toți adversarii sunt dificili și trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Ar fi frumos să începem cu o victorie, dar mai cel mai important lucru este modul în care ne dorim să jucăm. Drumul e lung”, a transmis tehnicianul german pentru .