Barcelona, cu o mână pe titlu după ce și-a spulberat rivala în derby. Lamine Yamal i-a depășit pe Messi și Raul

O nouă rundă din La Liga, un nou pas către titlu făcut de Barcelona. „Blaugrana” s-a impus pe teren propriu cu scorul de 4-1 în fața lui Espanyol în etapa cu numărul 31. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a vedea toate detaliile, dar mai ales pentru a aflat ce record a doborât Lamine Yamal la vârsta de 18 ani.

Trupa lui Hansi Flick își continuă parcursul foarte bun din campionat. Barcelona a învins-o pe Espanyol și a ajuns la 79 de puncte după 31 etape scurse din acest sezon, la 9 puncte de rivala . Ferran Torres a ieșit la rampă în această confruntare, marcând în minutele 9 și 25 din pasele lui Lamine Yamal.

Același Ferran Torres a marcat și în minutul 54, dar reușita care ar fi însemnat hattrick-ul a fost anulată pentru un offside. Pol Lozano a redus din diferență în minutul 56, însă insuficient pentru a schimba soarta partidei. Yamal și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 87, iar peste două minute Rashford înscria pentru 4-1.

Succesul catalanilor vine la fix pentru a repara moralul echipei în urma eșecului cu 0-2, pe Camp Nou, în fața lui Atletico Madrid în turul sferturilor Champions League, meci în urma căruia . Următorul meci pentru Barcelona este chiar împotriva echipei lui Simeone, returul sferturilor, programat marți, 14 aprilie.

Dacă la capitolul , Lamine Yamal nu prinde top 5, el fiind remunerat cu „doar” 1,33 milioane de euro, următorul top îl regăsește pe prima poziție după meciul contra lui Espanyol. Mai exact, „perla” Barcelonei a devenit cel mai tânăr jucător care ajunge la 100 de apariții la doar 18 ani și 272 de zile.

Cel care deținea anterior acest record este un nume greu din tabăra rivalei Real Madrid: Raul Gonzales, care atingea această bornă la vârsta de 19 ani și 284 de zile. Locul 3 îi aparține lui Iker Muniain (19 ani și 293 de zile), cel care a îmbrăcat aproape toată cariera lui tricoul bascilor de la Athletic Bilbao.

18 – Youngest players to reach 100 appearances in history: 18a 272d – LAMINE YAMAL

19a 284d – Raúl González

19a 293d – Iker Muniain Lightning. ⚡️ — OptaJose (@OptaJose)