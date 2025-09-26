Barcelona a luat gol de la 35 de metri, sub ochii lui Horațiu Moldovan. Ce se întâmplă cu românul de la Oviedo

FC Barcelona a reușit o remontada spectaculoasă, pe terenul celor de la oveido în etapa a șasea a campionatului Spaniei. Catalanii au fost conduși cu 1-0 de echipa la care Horațiu Moldovan a stat din nou pe banca de rezerve. Românul este fără minut jucat în meciurile oficiale ale noii sale echipe.

Barcelona a reușit remontada după pauză

Barca a avut emoții în prima repriză, deoarece a primit gol, după o ieșire curajoasă din poartă a lui Joan Garcia, care a fost însă urmată de o pasă greșită. Reina a interceptat și a marcat de 35 de metri cu o boltă peste toată apărarea Barcelonei.

Hansi Flick a mizat pe formula: Joan García – Eric García, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín (Koundé 73) – Pedri (Bernal 90+1), Casadó (De Jong 46) – Raphinha (Lewandowski 65), Olmo, Rashford (Christensen 90+1) – Ferrán Torres

În repriza a doua, Barcelona a întors scorul. Eric Garcia (56), Robert Lewandowski (70) și Ronald Araujo (88) au produs remontada, asigurând echipei o victorie confortabilă, De asemenea, au absentat Fermin Lopez și Balde.

De Jong l-a egalat pe Ronaldo Koeman

Introdus pe teren de Hansi Flick, în locul lui Marco Cassado, Frenkie De Jong a bifat un mic record personal. Olandezul a jucat meciul cu numărul 264 la Barca, egalându-l pe Ronald Koeman. Există un singur compatriot de-al său care a purtat tricoul Barcelonei de mai multe ori: Phillip Cocu (292)

Dintre străini, Leo Messi (778) conduce clasamentulul aparițiilor pentru catalani, urmat de Marc ter Stegen (422), Dani Alves (408), Javier Mascherano (334), Ivan Rakitic (310), menționatul Cocu (292), Luis Suárez (283) și, acum la egalitate, Koeman și De Jong (264).

La final, Hansi Flick a încercat să minimalizeze eroarea lui Joan Garcia care a generat 1-0 pentru echipa gazdă. „E stilul pe care vrem să-l joace și se poate întâmpla. El este un portar fantastic, cel care ne apără ultima linie și o face întotdeauna foarte bine. A fost o greșeală și au profitat de ea, dar este fotbal și important e că am câștigat”, a spus neamțul.

Oviedo are o victorie și cinci eșecuri

După 3-1 cu Real Oviedo, Barcelona e pe doi în campionat, cu 16 puncte, la două în spatele liderului Real Madrid. Pe locul trei este Villareal, care a strâns 13 puncte în primele șase etape. Real Oviedo este abia pe poziția a18-a, cu trei puncte. Echipa lui Moldovan are o victorie și cinci eșecuri.

Acesta va avea loc pe stadionul Santiago Bernabeu, în data de 26 octombrie, începând cu ora 17:15, și se anunță a fi un duel extraordinar pentru locul 1 în clasament.