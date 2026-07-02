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Barcelona a trecut la planul B! Lamine Yamal încearcă să-l momească pe atacantul de 150 de milioane: „L-am primi cu brațele deschise”

Lamine Yamal repetă aceeași strategie ca în 2024, care însă nu a avut deloc succes! Starul lui FC Barcelona încearcă să-l atragă pe atacantul de 150 de milioane de euro la formația blaugrana
Ciprian Păvăleanu
02.07.2026 | 14:00
Barcelona a trecut la planul B Lamine Yamal incearca sal momeasca pe atacantul de 150 de milioane Lam primi cu bratele deschise
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Lamine Yamal încearcă să-l ademenească pe Alvarez la Barcelona. Foto: Hepta.ro
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După ce s-a despărțit de Robert Lewandowski, FC Barcelona a rămas cu un singur fotbalist pentru postul de atacant central. În acest moment, catalanii îl au doar pe Ferran Torres, însă și Anthony Gordon ar putea evolua în acea poziție. Totuși, formația antrenată de Hansi Flick vrea să mai aducă un număr 9, iar Julian Alvarez rămâne „fructul interzis”. Lamine Yamal a ieșit în public cu o serie de declarații prin care încearcă să-l ademenească, așa cum a făcut-o și în cazul de la EURO 2024, cu Nico Williams, care în cele din urmă nu a mai ajuns la Barca. 

Lamine Yamal încearcă să-l ademenească pe Julian Alvarez la FC Barcelona. Ce a declarat puștiul catalanilor

FC Barcelona este în căutarea unui număr 9 pentru sezonul următor, iar Julian Alvarez rămâne principalul obiectiv, chiar dacă Atletico Madrid a refuzat oferta inițială a catalanilor, după care nu a acceptat nici propunerea celor de la Real Madrid, de 150 de milioane de euro.

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Chiar dacă madrilenii nu vor să-l lase să plece, argentinianul are o altă dorință, iar insistența lui Atleti de a-l păstra îi afectează în mod clar jocul. Alvarez nu a arătat deloc bine la acest turneu final, iar echipa antrenată de „Cholo” Simeone ar putea pierde mult din punct de vedere financiar dacă forma sa va continua să scadă. Prezent în SUA alături de Spania, Lamine Yamal i-a transmis un mesaj indirect fotbalistului sud-american.

„Sincer, nu m-am gândit prea mult la asta, dar sper că da, pentru că este un jucător grozav. Dacă ar veni, l-am primi cu brațele deschise. S-ar alătura celui mai bun club din lume, cu cei mai buni fani din lume și ar veni în cel mai frumos oraș din lume. Așadar, dacă aș fi în locul lui, aș face-o. Dacă vrea să vină, îl vom aștepta cu brațele deschise”, a declarat Lamine Yamal.

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Nici Lamine Yamal nu a avut cele mai bune performanțe în faza grupelor

Spania va întâlni Austria în șaisprezecimi, joi seară, de la ora 19:00. Lamine Yamal este refăcut complet și va fi, cel mai probabil, titular în această partidă. Revenit după accidentare, puștiul de 18 ani, care a devenit vedetă în urma Campionatului European din 2024, nu a impresionat.

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Starul Barcelonei a suferit probleme musculare la finalul stagiunii, iar în primul meci cu Capul Verde, în care Spania s-a făcut de râs, a evoluat doar în ultimele 20 de minute. Joao Paulo, fotbalistul lui FCSB, i-a anihilat jocul complet. În partida cu Arabia Saudită a reușit să înscrie un gol din pasa lui Oyarzabal, iar în partida cu Uruguay a avut din nou o prestație ștearsă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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