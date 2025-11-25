Barcelona, absență grea la meciul cu Chelsea din Champions League: „E o pierdere pentru fotbal”

ADVERTISEMENT

Derby-ul etapei cu numărul 5 din UEFA Champions League se va disputa marți, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge, unde Chelsea va primi vizita Barcelonei. Ambele formații vor avea absențe importante, cea mai „grea” a formației catalane fiind Pedri, iar antrenorul gazdelor, Enzo Maresca, a comentat această situație.

Barcelona, absență grea pentru super-meciul cu Chelsea

Doi jucători importanți de la Barcelona, Joan Garcia și Raphinha, au revenit în lot pentru meciul cu Athletic Bilbao (4-0), în care au și evoluat, portarul chiar din primul minut. Totuși, catalanii au în continuare mai multe absențe importante, două de lungă durată, Gavi și Marc-Andre ter Stegen.

Pedri, care nu a mai evoluat de la meciul cu Real Madrid de pe 26 octombrie, va reveni în curând, însă nu face parte din lot pentru meciul cu Chelsea din UEFA Champions League. Antrenorul londonezilor, Enzo Maresca, a comentat acest aspect, dar și stilul de joc al Barcelonei. „Nu e o pierdere doar pentru Barcelona, e o pierdere pentru fotbal, deoarece are calități incredibile.

De fiecare dată când mă uit la meciurile Barcelonei, pot învăța ceva. În sezonul trecut au câștigat titlul și au ajuns în semifinalele Champions League. Fac multe lucruri foarte bune, e o echipă care își dorește să aibă inițiativa”, a afirmat italianul, conform . Barcelona și Chelsea sunt la egalitate de puncte, 7, după primele patru runde din , însă catalanii se află mai sus în clasament, pe locul 11, datorită golaverajului.

Ce absențe are Chelsea pentru partida cu Barcelona

Poate cea mai importantă absență a lui Chelsea pentru partida împotriva campioanei Spaniei este . „Nu știm când va reveni la antrenamente, dar se va întâmpla în curând.

Am vorbit cu el ieri și l-am întrebat cum se simte, dar nu am cerut detalii”, a afirmat Enzo Maresca. Italianul nu se va putea baza contra Barcelonei nici pe Levi Colwill, Romeo Lavia și Dario Essugo, care sunt la rândul lor accidentați. Evident, din lot nu va face parte nici Mykhailo Mudryk, suspendat pentru dopaj.

Cine este jucătorul de la Chelsea care a fost comparat cu Lamine Yamal

Brazilianul Estevao are un start pozitiv la Chelsea după transferul de la Palmeiras. Fotbalistul de 18 ani a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere o pasă decisivă în primele sale 16 partide pentru gruparea londoneză. Provocat de jurnaliști să realizeze o comparație între elevul său și starul Barcelonei, Lamine Yamal, Enzo Maresca a oferit un răspuns diplomat.

„Estevao joacă la un nivel foarte înalt, este foarte tânăr și poate să crească și mai mult. E minunat pentru fanii fotbalului să vadă jucători ca el, Lamine Yamal sau Pedri. Aceasta este frumusețea fotbalului. Sunt sigur că va juca foarte bine”, a spus antrenorul lui Chelsea.