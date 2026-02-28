Barcelona, acord pentru primul transfer al verii! Toate detaliile mutării

ADVERTISEMENT

Marcus Rashford evoluează pentru Barcelona sub formă de împrumut de la Manchester United, iar prestațiile englezului i-au impresionat pe catalani, care vor să îl transfere definitiv. Campioana Spaniei a ajuns la un acord atât cu fotbalistul, cât și cu „diavolii”, însă totul depinde de fair play-ul financiar.

Barcelona, acord cu Manchester United și Marcus Rashford! Toate detaliile mutării

Barcelona a decis să activeze clauza de cumpărare din contractul de împrumut al lui Marcus Rashford, în valoare de 30 de milioane de euro. Catalanii au ajuns deja la un acord cu Manchester United și în privința modului în care va fi plătită suma: trei tranșe anuale de câte 10 milioane de euro.

De asemenea, Barcelona are un acord și cu fotbalistul, termenii privind salariul acestuia în cazul unui transfer definitiv fiind stabiliți încă din vara anului trecut. Conform , internaționalul englez ar urma să semneze o înțelegere pentru 3 sau 4 ani cu gruparea din La Liga.

Cu toate acestea, există în continuare posibilitatea ca mutarea să cadă, iar Rashford să revină la Manchester United la finalul împrumutului. Acest lucru se va întâmpla în cazul în care Barcelona nu va avea posibilitatea să înregistreze noul său contract din cauza problemelor cu fair-play-ul financiar.

Ce realizări are Marcus Rashford la Barcelona

Marcus Rashford a evoluat în 34 de partide pentru Barcelona în acest sezon, în patru competiții: La Liga, Champions League, Copa del Rey și Supercupa Spaniei. Englezul a reușit să marcheze de 10 ori și să ofere 13 pase decisive coechipierilor. Singurul jucător din lotul catalanilor cu mai multe realizări este Lamine Yamal (15 goluri și 14 pase decisive), în timp ce Fermin Lopez a avut la rândul său 23 de contribuții decisive.

Cel mai bun sezon din cariera lui Marcus Rashford a fost 2022-2023, când internaționalul englez reușea să marcheze 30 de goluri și să ofere 12 „assist”-uri pentru Manchester United în toate competițiile. „Diavolii” câștigau în acel sezon Cupa Ligii Angliei, după un succes cu 2-0 în finală contra lui Newcastle, iar Rashford puncta în ultimul act.

Barcelona, duel cu Newcastle în optimile Champions League

Barcelona s-a numărat printre echipele norocoase la . Catalanii au evitat campioana Europei, PSG, și vor evolua contra celor de la Newcastle, formație pe care au învins-o cu 2-1 în prima etapă a fazei ligii. .

