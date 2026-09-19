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Barcelona organizează, sâmbătă, o Adunare Generală crucială. Cei peste 4.500 de membrii vor vota electronic mai multe puncte ce vor influența direct viitorul clubului.

Adunarea Generală decide soarta stadionului

Conducerea catalanilor va vota bugetul clubului pentru întregul sezon 2026-2027. Proiecțiile sunt bune, ținând cont că în stagiunea precedentă a fost doborât un record. Pentru prima dată în istoria clubului, veniturile au depășit 1 miliard de euro, dar rezultatul net este o pierdere de 18.000.000 de euro, din cauza reonvărilor stadionului, potrivit .

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Proiecțiile departamentului economic al clubului anticipează o cifră de afaceri exorbitantă în următorii ani. Aceasta ar putea ajunge la 1.450 de miliarde de euro, în sezonul 2030-2031.

Cel mai delicat punct ce se va afla în discuție este majorarea capitalului pentru renovarea stadionului Camp Nou. Proiectul a fost realizat parțial, iar pentru finalizare este nevoie de o infuzie din partea creditorilor. Consiliul de Administrație va solicita mărirea finanțării la 300.000.000 euro.

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În ultimii ani, a trecut prin situații financiare mai mult decât delicate. Pentru a îmbunătăți economic clubul, creditorii vor trebui să acorde 210.000.000 de euro.

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Camp Nou va fi indisponibil în 2027

Fanii catalani au pășit deja pe Camp Nou după renovare și s-au bucurat, în sezonul precedent, de mai multe victorii pe arena modernizată. Totuși, Barcelona va fi nevoită să joace din nou în exil. Camp Nou a fost renovat, dar acoperișul arenei nu a fost montat.

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Operațiunea ar dura câteva luni și ar începe în a doua jumătate a anului viitor. În acest moment, nu există vreo certitudine unde va fi relocată echipa pe durata lucrărilor. Este luat în calcul chiar și stadionul ”Johan Cruijff”, arenă de 6.000 de locuri pe care evoluează echipa secundă a catalanilor, potrivit site-ului .

Nu este exclus ca trupa lui să își dispute din nou meciurile de acasă pe Stadionul Olimpic din Montjuic, arenă pe care au folosit-o în perioada 2023-2025. Totuși, Barcelona nu ar dori o relocare în afara bazelor clubului, ținând cont că lucrările ar putea fi gata până în ianuarie 2028, conform sursei menționate.