Barcelona, amendată cu o sumă ridicolă în cazul Julian Alvarez! Catalanii refuză să plătească

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Federația Spaniolă a amendat Barcelona cu 602 euro după ce Atletico Madrid a depus o plângere în care i-a acuzat pe catalani că ar fi luat legătura cu Julian Alvarez. Campioana Spaniei a dorit să îl transfere în această vară pe atacantul argentinian, care și-a exprimat public dorința de a pleca de la Atletico, însă mutarea nu s-a concretizat. Catalanii nu vor să achite suma și vor face apel.

Barcelona, amendată cu 602 euro în cazul Julian Alvarez. Catalanii vor face apel

Barcelona a achitat peste 180 de milioane de euro pe transferuri în această vară, sub comanda lui Hansi Flick sosind mai mulți jucători importanți, precum Rodri, Anthony Gordon sau Karim Adeyemi, însă marea lovitură încercată de catalani nu s-a concretizat. Este vorba despre transferul lui Julian Alvarez, în schimbul căruia campioana Spaniei a dorit să ofere 100 de milioane de euro.

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Atletico Madrid a blocat mutarea, nefiind dispusă să îl cedeze pe Alvarez la o rivală, iar gruparea din capitala Spaniei a depus o plângere la FIFA și la Federația Spaniolă, acuzând Barcelona că l-a contactat pe fotbalistul argentinian, care și-a exprimat public dorința de a pleca de la Atletico pentru „a-și împlini visul”.

FIFA nu s-a implicat în acest caz, neavând niciun fel de jurisdicție, însă Federația Spaniolă a deschis o investigație, care s-a încheiat recent. Barcelona a fost amendată cu o sumă ridicolă, 602 euro, însă catalanii nu doresc să achite banii și vor face apel. Conform , oficialii campioanei Spaniei recunosc faptul că amenda este „ridicolă”, o sumă infimă, însă refuză să o plătească deoarece consideră că nu au greșit în vreun fel.

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Julian Alvarez și-a cerut scuze pentru declarațiile făcute în vară

a fost contestat vehement de fanii lui Atletico după ce a anunțat că își dorește să plece la Barcelona. Recent, argentinianul a marcat primele sale goluri din acest sezon, în remiza cu Stuttgart din , 1-1, și în succesul din campionat cu Deportivo, 1-0. După ce a înscris golul victoriei în meciul din La Liga, Alvarez și-a cerut scuze public pentru declarațiile făcute în vară.

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„În primul rând, am vrut să-mi cer scuze fanilor noștri pentru cuvintele pe care le-am spus în timpul Cupei Mondiale. A fost o greșeală din partea mea atât în ​​ceea ce privește modul în care le-am exprimat, cât și momentul ales și, mai presus de toate, pentru că înțeleg furia oamenilor. Ca suporter, aș fi fost nervos și eu, mai ales dacă ținem cont de modul în care m-au susținut în tot acest timp. Chiar și în aceste săptămâni, au fost foarte generoși și apreciez asta foarte mult”, a transmis acesta pentru postul Movistar.