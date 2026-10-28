Sport

Barcelona, amendată cu o sumă ridicolă în cazul Julian Alvarez! Catalanii refuză să plătească

Bogdan Mariș
28.10.2026 | 10:30
Barcelona amendata cu o suma ridicola in cazul Julian Alvarez Catalanii refuza sa plateasca
ULTIMA ORĂ
Federația Spaniolă a amendat Barcelona cu 602 euro în „cazul Julian Alvarez”, însă catalanii nu acceptă sancțiunea și vor face apel. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Federația Spaniolă a amendat Barcelona cu o sumă foarte mică după plângerea depusă de Atletico Madrid cu privire la faptul că gruparea catalană l-ar fi contactat pe Julian Alvarez. Chiar și în acest context, campioana Spaniei refuză să plătească.
ADVERTISEMENT

Federația Spaniolă a amendat Barcelona cu 602 euro după ce Atletico Madrid a depus o plângere în care i-a acuzat pe catalani că ar fi luat legătura cu Julian Alvarez. Campioana Spaniei a dorit să îl transfere în această vară pe atacantul argentinian, care și-a exprimat public dorința de a pleca de la Atletico, însă mutarea nu s-a concretizat. Catalanii nu vor să achite suma și vor face apel.

Barcelona, amendată cu 602 euro în cazul Julian Alvarez. Catalanii vor face apel

Barcelona a achitat peste 180 de milioane de euro pe transferuri în această vară, sub comanda lui Hansi Flick sosind mai mulți jucători importanți, precum Rodri, Anthony Gordon sau Karim Adeyemi, însă marea lovitură încercată de catalani nu s-a concretizat. Este vorba despre transferul lui Julian Alvarez, în schimbul căruia campioana Spaniei a dorit să ofere 100 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Atletico Madrid a blocat mutarea, nefiind dispusă să îl cedeze pe Alvarez la o rivală, iar gruparea din capitala Spaniei a depus o plângere la FIFA și la Federația Spaniolă, acuzând Barcelona că l-a contactat pe fotbalistul argentinian, care și-a exprimat public dorința de a pleca de la Atletico pentru „a-și împlini visul”.

FIFA nu s-a implicat în acest caz, neavând niciun fel de jurisdicție, însă Federația Spaniolă a deschis o investigație, care s-a încheiat recent. Barcelona a fost amendată cu o sumă ridicolă, 602 euro, însă catalanii nu doresc să achite banii și vor face apel. Conform Marca, oficialii campioanei Spaniei recunosc faptul că amenda este „ridicolă”, o sumă infimă, însă refuză să o plătească deoarece consideră că nu au greșit în vreun fel.

ADVERTISEMENT
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu...
Digi24.ro
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația

Julian Alvarez și-a cerut scuze pentru declarațiile făcute în vară

Julian Alvarez a fost contestat vehement de fanii lui Atletico după ce a anunțat că își dorește să plece la Barcelona. Recent, argentinianul a marcat primele sale goluri din acest sezon, în remiza cu Stuttgart din Champions League, 1-1, și în succesul din campionat cu Deportivo, 1-0. După ce a înscris golul victoriei în meciul din La Liga, Alvarez și-a cerut scuze public pentru declarațiile făcute în vară.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: după ce a fost surprins în ”ipostaze tandre” cu un...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: după ce a fost surprins în ”ipostaze tandre” cu un coleg, acum e cu o femeie cu 9 ani mai în vârstă

„În primul rând, am vrut să-mi cer scuze fanilor noștri pentru cuvintele pe care le-am spus în timpul Cupei Mondiale. A fost o greșeală din partea mea atât în ​​ceea ce privește modul în care le-am exprimat, cât și momentul ales și, mai presus de toate, pentru că înțeleg furia oamenilor. Ca suporter, aș fi fost nervos și eu, mai ales dacă ținem cont de modul în care m-au susținut în tot acest timp. Chiar și în aceste săptămâni, au fost foarte generoși și apreciez asta foarte mult”, a transmis acesta pentru postul Movistar.

ADVERTISEMENT
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. Cinci meciuri azi! Capete de afiș:...
Fanatik
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. Cinci meciuri azi! Capete de afiș: Dinamo – Chindia, ora 19:00, și CFR Cluj – U Cluj, ora 21:30
”Îmi dau lacrimile”. Marius Mitran a rememorat emoționat un episod unic din fotbalul...
Fanatik
”Îmi dau lacrimile”. Marius Mitran a rememorat emoționat un episod unic din fotbalul românesc: ”E o poveste dureroasă”
Cât l-a costat pe Mihai Rotaru să creeze noua „Craiova Maxima”. Suma uriașă...
Fanatik
Cât l-a costat pe Mihai Rotaru să creeze noua „Craiova Maxima”. Suma uriașă investită în Universitatea
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de...
iamsport.ro
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!