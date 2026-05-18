Barcelona, anunț major cu puțin timp înainte de finalul sezonului! „S-a ajuns la un acord”

ADVERTISEMENT

Barcelona a avut un nou sezon excelent pe plan intern sub comanda lui Hansi Flick (61 de ani), câștigând titlul în La Liga și Supercupa. Cu puțin timp înainte de finalul stagiunii 2025-2026, gruparea blaugrana a anunțat oficial că înțelegerea antrenorului german a fost prelungită până în 2028, cu o opțiune pentru încă un sezon.

Hansi Flick și-a prelungit contractul cu Barcelona

La o zi după ce catalanii au învins-o pe Betis cu 3-1 în penultima etapă din La Liga, Hansi Flick a semnat noua înțelegere. Contractul germanului expira în 2027, însă a fost prelungit cu încă un an. „FC Barcelona și Hansi Flick au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului, legându-l de club până la 30 iunie 2028 cu o opțiune pentru un sezon adițional. Germanul a semnat noul său contract luni la sediul clubului, prezenți fiind președintele Rafa Yuste, directorul sportiv Anderson Luis de Souza ‘Deco’ și alți membri ai comisiei sportive. Prezent a fost și președintele ales, Joan Laporta.

ADVERTISEMENT

Barça remains in good hands 🤝 — FC Barcelona (@FCBarcelona)

Dacă în primul său sezon, Hansi Flick a readus speranța fanilor Barcelonei, în cel de-al doilea a confirmat că emoția era bazată pe realitate. Antrenorul german a construit o echipă competitivă, fidelă identității clubului, capabilă să domine fotbalul intern și să își recâștige locul în elita Europei. Cu această prelungire de contract, FC Barcelona asigură continuitatea antrenorului și a proiectului”, a anunțat gruparea catalană pe .

Ce realizări a avut Barcelona sub comanda lui Hansi Flick

În primul sezon al lui Hansi Flick, Barcelona a cucerit toate trofeele interne, campionatul, Cupa și Supercupa, având un bilanț perfect în derby-urile cu Real Madrid: 4-0 și 4-3 în campionat, 5-2 în finala Supercupei și 3-2 în finala Copa del Rey. Singura dezamăgire a sosit în Champions League, unde catalanii au revenit în semifinale după o absență de 5 ani, însă au fost învinși de Inter după o „dublă” dramatică: 3-3 pe teren propriu și 3-4 după prelungiri la Milano.

ADVERTISEMENT

În stagiunea actuală, , dar și Supercupa Spaniei. În Champions League și în Cupă, gruparea blaugrana a fost eliminată de Atletico Madrid, care s-a impus la limită, 4-3 la general în semifinala Copa del Rey și .

ADVERTISEMENT

În actualul sezon din La Liga, Barcelona a stabilit un record istoric, reușind să câștige toate cele 19 meciuri disputate pe teren propriu. Catalanii vor încheia sezonul cu un duel în deplasare pe terenul Valenciei. Dacă Hansi Flick va continua la echipă, același lucru nu poate fi spus și despre .