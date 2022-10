Barcelona, aproape de colaps financiar! Câţi bani pierd catalanii dacă vor fi eliminaţi din grupele Champions League

Barcelona este aproape de un nou coşmar, după ce . Catalanii ar putea să fie eliminaţi matematic din Champions League în etapa a 5-a, dacă Inter îşi va câştiga meciul de pe teren propriu cu Viktoria Plzen. Astfel, formaţia de pe “Camp Nou” ar înregistra noi pierderi financiare importante.

Câţi bani pierde Barcelona dacă va fi eliminată din nou în faza grupelor Champions League

Chiar dacă şi-a asigurat deja 53.480.000 de euro, pentru participarea în grupele Ligii Campionilor, Barcelona se aştepta la mai mulţi bani, care ar fi venit în cazul calificării în primăvara europeană. Catalanii ar fi câştigat 9.600.000 de euro dacă ajungeau în optimile de finală, iar premiul pentru o calificare în sferturile de finală era de 10.600.000 de euro.

Dacă va ajunge în Europa League, Barcelona va juca în barajul pentru calificarea în optimile de finală, la fel ca în sezonul trecut. Pentru asta, catalanii vor primi doar 500.000 de euro. O eventuală calificare în următoarea fază ar aduce 1.200.000 de euro. Sumele sunt la ani lumină faţă de premiile din Champions League.

Pe lângă premiile importante din Liga Campionilor, Barcelona ar urma să piardă sume grele din contractele cu sponsorii. La fel s-a întâmplat şi în sezonul trecut, când formaţia de pe “Camp Nou” s-a văzut în situaţia de a nu mai conta pe bonusurile consistente din aceste acorduri.

Când vor trage linie, oficialii Barcelonei vor fi nevoiţi să strângă din nou cureaua, lucru deja obişnuit pe “Camp Nou”. Pierderile totale s-ar putea ridica în jurul sumei de 50.000.000 de euro. Recent, Eduard Romeu vorbea de previziunile pentru anul viitor şi anunţat la ce încasări speră să obţină clubul.

Barcelona se aşteaptă la cheltuieli uriaşe, dar spera şi la venituri importante

“Fără veniturile din acele paliere, anul trecut am fi avut pierderi de 106 milioane de euro, iar în acest an am fi avut 210 milioane. Barcelona a încheiat anul financiar 2021-2022 cu venituri de 1,017 miliarde de euro și cheltuieli de 856 de milioane.

În ceea ce privește bugetul pentru anul următor, previziunea este să câștigăm 1,255 miliarde de euro și să cheltuim 1,017 miliarde”, spunea Eduard Romeu.

Barcelona a cheltuit mult pe piaţa de mercato din vară

În speranţa că vor construi o echipă competitivă la nivel european, oficialii Barcelonei au cheltuit serios în vară, în perioada de transferuri. Mai exact, catalanii au investit 153.000.000 de euro pentru aducerea a trei jucători.

Raphinha a fost adus de la Leeds United şi a fost cel mai scump transfer al verii pe “Camp Nou”. Barcelona a plătit 58.000.000 de euro pentru mijlocaşul ofensiv brazilian. Pentru Jules Kounde, catalanii au cheltuit 50.000.000 de euro, în timp ce .

Pe lângă cele trei transferuri pe bani, Barcelona i-a mai adus gratis pe Franck Kessie (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Hector Bellerin (Arsenal) şi Marcos Alonso (Chelsea).

La capitolul vânzări, catalanii s-au ales cu 35.000.000 de euro, după ce i-au cedat pe Philippe Coutinho (Aston Villa, 20.000.000 euro), Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea, 12.000.000 euro) şi Francisco Trincao (împrumutat la Sporting Lisabona, 3.000.000 euro).