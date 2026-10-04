Barcelona ar putea fi exclusă de UEFA din Liga Campionilor! Anunțul cutremurător al presei din Spania

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Presa din Spania a anunțat faptul că FC Barcelona ar putea fi exclusă de UEFA din Liga Campionilor, în cazul în care investigația deschisă de forul european împotriva grupării de pe Camp Nou din celebrul caz „Negreira” va demonstra că gruparea blaugrana a fost implicată, fie direct sau indirect, în acțiuni care să influențeze rezultatele meciurilor în care au luat parte catalanii. , „galacticii” precizând că au la dispoziție dovezi clare care vor demonstra vinovăția Barcelonei.

Barcelona ar putea fi exclusă de UEFA din Liga Campionilor după scandalul „Negreira”!

Spaniolii susțin faptul că Articolul 4 din Regulamentul Disciplinar UEFA este elementul‑cheie al anchetei demarate de UEFA împotriva catalanilor, deoarece aceasta permite, în anumite situații, excluderea unui club din competițiile europene pentru un sezon. Conform publicației Diario AS, respectivul paragraf ar putea deveni decisiv în evoluția cazului, iar trupa lui Hansi Flick ar putea fi astfel eliminată din Liga Campionilor.

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În prezent, UEFA continuă analiza documentelor primite și, potrivit presei spaniole, nu există încă o constatare oficială care să indice faptul că ar fi încălcat articolul menționat anterior. O eventuală sancțiune va fi decisă doar după finalizarea tuturor verificărilor și a procedurii disciplinare. Un alt element important subliniat de Diario AS este reprezentat de faptul că UEFA are autonomie totală în acest proces și poate acționa independent de evoluția anchetelor judiciare din Spania. Conform formulării citate de publicația iberică, forul european poate ține cont de hotărârile unui organism sportiv, ale unui tribunal de arbitraj sau ale unei instanțe, însă nu este obligat să aștepte un verdict extern pentru a lua propriile măsuri disciplinare.

Real Madrid a reaprins cazul „Negreira” în Spania!

„UEFA poate confirma că a primit din partea FC Real Madrid un număr considerabil de documente (n.r – 50.000 de pagini) referitoare la ancheta în curs privind FC Barcelona, în dosarul care îl vizează pe Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor din cadrul Federației Regale Spaniole de Fotbal (n.r – așa-numitul ‘caz Negreira’).

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Inspectorii de Etică și Disciplină ai UEFA au primit, de asemenea, aceste documente, pe care le vor analiza în cadrul evaluării în curs a cazului”, au precizat cei de la Barcelona într-un comunicat oficial. Cert este rivalii de la Real Madrid au cerut de nenumărate ori ca gruparea blaugrana să fie exclusă cu efect imediat din competițiile europene și, de asemenea, ca toate trofeele câștigate de catalani în perioada 2001-2018 să fie revocate.