Barcelona are un nou portar. Cu cine semnează catalanii după pierderea lui Ter Stegen

Catalanii semnează acum cu un alt portar, renumit în Europa.

Barcelona are un nou portar

Potrivit publicației Barcelona a apelat la serviciile unui portar recent retras din activitate. Este vorba de Wojciech Szczesny, fostul portar de la Juventus, care spunea adio fotbalului în vara acestui an.

Ajuns la 35 de ani, polonezul era liber de contract în această vară, după 7 ani petrecuți la „Bătrâna Doamnă”. El considerase că este momentul să se retragă, însă oferta Barcelonei l-a făcut să se răzgândească și să vină astfel să ajute fosta campioană a Spaniei.

Astfel, el ar urma să semneze pe un an cu echipa catalană. Prezentarea sa oficială ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, însă nu ar putea juca în Liga Campionilor. Iñaki Peña va apăra buturile echipei în competiția europeană, în timp ce polonezul ar putea fi inclus pe lista UEFA abia din februarie.

Ce mesaj a transmis Wojciech Szczesny în august

Wojciech Szczesny a evoluat alături de naționala Poloniei la EURO 2024. Rămas liber de contract după experiența la Juventus, acesta a tot așteptat o nouă ofertă, însă nu a existat niciuna care să îi satisfacă cererile.

„Am jucat la cel mai înalt nivel cu cei mai buni jucători din istorie fără să mă simt vreodată inferior.

Mi-am făcut prieteni pe viață, am creat amintiri de neuitat și am cunoscut oameni care au avut un impact incredibil asupra vieții mele. Tot ceea ce am și tot ceea ce sunt îi datorez frumosului joc de fotbal.

Dar și eu i-am dat fotbalului tot ce am avut. I-am dat 18 ani din viața mea, în fiecare zi, fără scuze. Astăzi, deși corpul meu încă se simte pregătit pentru provocări, inima mea nu mai este acolo.

Acesta este motivul pentru care am decis să mă retrag din fotbalul profesionist’.”, a fost o parte din mesajul transmis de Wojciech Szczesny pe rețelele de socializare, la retragerea sa din luna august a acestui an.