Barcelona are un nou star! Cine este fotbalistul de 19 ani cu o clauză de reziliere astronomică

FC Barcelona i-a prelungit contractul tânărului Mika Marmol (19 ani) care joacă pentru Barcelona B. Jurnaliştii catalanii susţin că fotbalistul va fi unul dintre cei mai buni fundaşi ai echipei în viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul poate juca atât ca fundaș stânga, cât și ca apărător central. El a semnat cu Barca până în 2023 și va evolua momentan la Barcelona B care se află în liga a treia spaniolă.

Cine vrea să-l transfere pe jucător ar trebui să plătească 50 de milioane de euro dacă Marmol joacă la Barcelona B și 150 de milioane de euro dacă va evolua pentru echipa mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Barcelona îşi asigură viitorul: “Mă definesc ca un fotbalist versatil”

”Sunt foarte fericit pentru că fac pasul către echipa secundă a Barcelonei. Mă definesc ca un fotbalist versatil, care poate evolua atât în centru, cât și în flanc.

Sper să joc un rol important la echipă, iar primul obiectiv este să mă concentrez pe play-off și pe promovare”, a declarat jucătorul după ce a semnat contractul. Alături de el s-au aflat Eric Abidal (directorul tehnic al clubului) și Xavier Vilajoana (managerul echipei secunde).

ADVERTISEMENT

În 2006 la doar 5 ani a ajuns jucătorul la Barcelona. Mika Marmol a mai jucat pentru Jabac, Terrassa și La Damm, evoluțiile sale au atras atenția Barcelonei care l-a readus în echipă în 2018.

Șapte partide a bifat, fundașul de 19 ani pentru naționalele U19 și U20 ale Spaniei. 5 meciuri are pentru naționala sub 20 de ani a ibericilor și unul pentru cea sub 19 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Barcelona pune presiune pe Real Madrid în campionat

Barcelona a învins-o pe Valladolid, cu 1-0 prin golul marcat de Arturo Vidal în minutul 15 și se menține pe locul doi în clasament. Catalanii s-au apropiat la un singur punct de Real Madrid care are un meci în minus.

În următoarea rundă, Barca va juca contra Osasunei pe Camp Nou pe 16 iulie. Două meciuri mai au de jucat catalanii în La Liga până la finalul campionatului din Spania.

ADVERTISEMENT