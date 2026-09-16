Barcelona bate toate recordurile! Start nemaivăzut în secolul 21: catalanii au depășit chiar și echipa lui Messi

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Barcelona este „on fire” și și nu pare să aibă milă de niciun adversar. Lamine Yamal și compania par deciși să bată orice record și deja și-au obișnuit fanii cu un număr foarte mare de goluri înscrise meci de meci. Este și cazul partidei cu Racing Santander, în care Barcelona a dat nu mai puțin de 7 goluri.

Lamine Yamal a înscris un gol și a ratat un penalty, în timp ce Raphinha a dat trei goluri

, inclusiv Barcelona – Racing 7-2, au existat nu mai puțin de șase partide în care Barcelona a înscris cel puțin patru goluri.

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Meciurile în care Barcelona a înscris de cel puțin patru ori:

Elche 0-5 Barcelona – La Liga

Barcelona 5-2 Rayo Vallecano – La Liga

Valencia 0-5 Barcelona – La Liga

Barcelona 5-1 Feyenoord – Champions League

Levante 2-4 Barcelona – La Liga

Barcelona 7-2 Racing Santander – La Liga, astăzi

Așadar, în 6 din primele 11 meciuri ale sezonului oficial catalanii au înscris de cel puțin patru ori. Mai mult, singurul meci din La Liga în care Barcelona nu și-a făcut „norma” a fost victoria „strânsă”, 2-0 cu Bilbao. Chiar și așa, presa din Spania compară începutul în forță al Barcelonei cu perioadele din anii 1950 sau 2011-2012, când Barcelona spulbera orice adversar.

Măcel pe Camp Nou în Barcelona – Racing Santander, Yamal a dat gol și a ratat penalty

, Barcelona din acest sezon o depășește chiar și pe cea din era Messi cel puțin din punct de vedere statistic. În clasament, Barcelona are 18 puncte, cu trei peste rivala Real Madrid și cu 5 peste Atletico Madrid și Sevilla.

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Principalii marcatori ai Barcelonei sunt Raphinha (9 goluri), Lamine Yamal (7 goluri) și Fermin (4 goluri). Barcelona nu doar că a dat 7 goluri cu Racing Santander, însă catalanii au înscris de 7 ori din 9 șuturi pe poartă. Pentru Barca urmează partidele cu Sevilla și Getafe din campionat,