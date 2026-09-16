Barcelona bate toate recordurile! Start nemaivăzut în secolul 21: catalanii au depășit chiar și echipa lui Messi

Barcelona este „on fire” și și nu pare să aibă milă de niciun adversar. Lamine Yamal și compania par deciși să bată orice record și deja și-au obișnuit fanii cu un număr foarte mare de goluri înscrise meci de meci. Este și cazul partidei cu Racing Santander, în care Barcelona a dat nu mai puțin de 7 goluri.
Luând în considerare toate meciurile oficiale ale Barcelonei din sezonul 2026/2027, inclusiv Barcelona – Racing 7-2, au existat nu mai puțin de șase partide în care Barcelona a înscris cel puțin patru goluri.
Meciurile în care Barcelona a înscris de cel puțin patru ori:
Așadar, în 6 din primele 11 meciuri ale sezonului oficial catalanii au înscris de cel puțin patru ori. Mai mult, singurul meci din La Liga în care Barcelona nu și-a făcut „norma” a fost victoria „strânsă”, 2-0 cu Bilbao. Chiar și așa, presa din Spania compară începutul în forță al Barcelonei cu perioadele din anii 1950 sau 2011-2012, când Barcelona spulbera orice adversar.
Mai mult, cu peste 29 de goluri marcate în 6 etape și număr maxim de puncte, Barcelona din acest sezon o depășește chiar și pe cea din era Messi cel puțin din punct de vedere statistic. În clasament, Barcelona are 18 puncte, cu trei peste rivala Real Madrid și cu 5 peste Atletico Madrid și Sevilla.
Principalii marcatori ai Barcelonei sunt Raphinha (9 goluri), Lamine Yamal (7 goluri) și Fermin (4 goluri). Barcelona nu doar că a dat 7 goluri cu Racing Santander, însă catalanii au înscris de 7 ori din 9 șuturi pe poartă. Pentru Barca urmează partidele cu Sevilla și Getafe din campionat, înainte de testul din deplasare cu Galatasaray din Champions League.