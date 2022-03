Barcelona bifează primul transfer important. Un star al lui Chelsea va evolua pe Camp Nou din sezonul viitor

Chiar dacă au mai rămas câteva luni bune până la finalul actualului sezon, Barcelona a început deja să-l pregătească pe următorul. Un star al lui Chelsea și-a dat acordul să evolueze din vară pe Camp Nou.

Potrivit spaniolilor de la , este vorba despre fundașul Andreas Christensen, care va semna un contract pe cinci ani, cu un salariu de șase milioane de euro pe sezon. Mutarea se va produce abia la sfârșitul stagiunii, de îndată ce acestuia îi va expira acordul cu actuala campioană a Europei, dar gruparea blaugrana nu vrea să-și asume niciun risc, dat fiind faptul că și Bayern Munchen s-a arătat interesată de serviciile sale.

De îndată ce va parafa înțelegerea, danezul cotat la 35 de milioane de euro va deveni primul jucător important adus de pentru sezonul viitor. Transferul a fost confirmat și de Fabrizio Romano.

More on Christensen. No way for Premier League clubs because he wants to respect Chelsea – but he’s prepared to accept Barcelona proposal. 🇩🇰

Barça bid way better than Bayern one. It’s matter of final stages.

