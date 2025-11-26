Barcelona, demolată de presa din Spania după înfrângerea dură cu Chelsea: „Să ne explice cum l-au lăsat să plece!”

ADVERTISEMENT

În primul rând, cei de la Marca au ținut să sublinieze în mod special faptul că Marc Cucurella a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului de pe „Stamford Bridge”, iar fundașul stânga și-a făcut o bună parte din juniorat chiar la celebra „La Masia”, academia clubului de pe „Camp Nou”. În primă fază el a evoluat la nivel de juniori la marea rivală din oraș Espanyol, iar ulterior a fost luat de FC Barcelona.

Presa din Spania, extrem de dură cu Barcelona după 0-3 cu Chelsea în Champions League

Doar că, din păcate pentru el la acea vreme, nu i-au fost acordate prea multe șanse la prima echipă, după o perioadă în care a fost folosit la formația secundă, în special prin prisma faptului că în anii respectivi titularul postului de fundaș stânga era Jordi Alba, unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume pe această poziție în acei ani. Așa că Marc Cucurella s-a văzut nevoit să își facă un drum în fotbalul de top prin experiențe la Eibar și Getafe, înainte de a ajunge în Premier League, la Brighton, acolo unde s-a făcut remarcat pentru prima dată cu adevărat.

Devenit între timp campion european alături de naționala Spaniei și câștigător de Conference League și de Mondial al Cluburilor împreună cu Chelsea, Cucurella a fost cel mai bun jucător al Acest aspect i-a determinat pe jurnaliștii spanioli de la să aibă o reacție destul de dură la adresa catalanilor la finalul partidei de la Londra. „Să ne explice Barca cum l-au lăsat pe Cucurella să plece”, au titrat ei.

De asemenea, cei de la s-au referit la acest meci ca la un „coșmar”. Bineînțeles că ei au punctat și , dar și eliminarea lui Ronald Araujo din finalul primei reprize. În aceeași notă, catalanii de la au titrat „O noapte de uitat pe Stamford Bridge” și au mai evidențiat că echipa antrenată de Hansi Flick a fost depășită de Chelsea la toate capitolele pe toată durata meciului.

Lamine Yamal, eclipsat la Londra de fenomenul Estevao

Totodată, s-a notat și faptul că Lamine Yamal nu a reușit deloc să iasă în evidență pe „Stamford Bridge”, fiind „ținut în frâu” tocmai de către Cucurella și fiind eclipsat total în această partidă de către

Nu în ultimul rând, jurnaliștii de la au titrat „O noapte întunecată pe Stamford Bridge” și au subliniat că Barcelona și-a complicat destul de mult după această înfrângere tentativa de a termina această grupă din Champions League în primele 8 locuri, chestiune care, după cum se știe deja foarte bine, este sinonimă cu accederea directă în faza optimilor de finală.