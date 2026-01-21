Sport

Barcelona, un nou gol anulat pentru un ofsaid milimetric! Imaginile VAR au provocat și mai multe controverse

Decizie VAR controversată în meciul Barcelonei de la Praga. Catalanilor li s-a anulat un gol în meciul cu Slavia pentru un ofsaid la limită. Ghinion teribil pentru echipa de pe Camp Nou.
Alex Bodnariu
21.01.2026 | 23:46
Barcelona a mers la Praga pentru duelul cu Slavia din runda cu numărul 7 din UEFA Champions League. Catalanii au avut viață grea în Cehia. Echipa lui Hansi Flick a fost chinuită serios de vremea friguroasă, dar și de adversarul care a forțat un rezultat pozitiv. Mai mult, grupării de pe Camp Nou i s-a anulat din nou un gol pentru un ofsaid milimetric.

Frenkie de Jong, ghinionist în Slavia Praga – Barcelona. Golul olandezului a fost anulat pentru un ofsaid milimetric

După scandalul legat de golul anulat la meciul din La Liga cu Real Sociedad, fanii catalani s-au enervat din nou pe arbitri. În meciul cu Slavia Praga, Frenkie de Jong a trimis mingea în poartă, însă reușita nu a fost validată, întrucât olandezul se afla în afara jocului.

Decizia a fost luată în camera VAR. ofsaidul milimetric a fost analizat cu tehnologia ultramodernă, iar reluările îl arată pe Frenkie de Jong aflat la limită în fața ultimului fundaș al celor de la Slavia Praga.

Ce s-a întâmplat în Real Sociedad – Barcelona. VAR-ul i-a înnebunit pe catalani

Această decizie vine la doar câteva zile după meciul cu Real Sociedad. Atunci, Barcelona a avut nu mai puțin de trei goluri anulate, dintre care două pe motiv de ofsaid. Fanii catalanilor au luat foc pe social media, considerând că echipa lor a fost clar nedreptățită.

Mai mult, și atunci unul dintre goluri a fost anulat tot pentru un ofsaid milimetric. Până și pe reluări este greu de observat dacă atacantul Barcelonei, Lamine Yamal, se afla sau nu într-o poziție afară din joc, însă arbitrii au mers pe mâna tehnologiei VAR.

Partida a fost atunci câștigată de Real Sociedad, cu scorul de 2-1, iar Real Madrid s-a apropiat și mai mult de rivala Barcelona. Lupta pentru titlul din La Liga se anunță una extrem de strânsă, mai ales că ambele echipe sunt implicate în Champions League și au un program foarte aglomerat.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
