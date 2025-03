Barcelona e blestemată! Fundașul era aproape de revenire după 5 luni, dar s-a accidentat iar! „Urma să-l folosim!”

Barcelona se pregătește pentru o perioadă extrem de aglomerată, cu meciuri importante în toate cele trei competiții, iar Hansi Flick a primit o veste cât se poate de neplăcută. Fundașul Andreas Christensen (28 de ani), revenit recent la antrenamente, a suferit o nouă accidentare.

Andreas Christensen s-a accidentat din nou

Fundașul danez a evoluat într-un singur meci sub comanda lui Hansi Flick, cel din prima etapă a campionatului, cu Valencia, când a intrat pe teren în minutul 64. Apoi, fotbalistul a absentat timp de peste patru luni din cauza unei probleme la tendonul ahilian.

În ianuarie, Christensen a fost pe bancă la trei partide, dar nu a revenit pe gazon, iar apoi a suferit o nouă accidentare, de această dată la gambă. În această săptămână, danezul s-a refăcut complet și s-a antrenat normal alături de coechipieri, iar Hansi Flick urma să îl includă în lot pentru duelul cu Real Sociedad, care se va disputa duminică, de la ora 17:15.

Din păcate pentru catalani, la antrenamentul de sâmbătă Christensen a suferit o recidivă a acidentării la gambă și va fi din nou indisponibil, informație confirmată chiar de antrenorul Barcelonei.

„Suntem toți cu ochii pe Andreas, s-a accidentat la antrenament. Urma să-l folosim mâine, dar s-a accidentat și trebuie să așteptăm până vom afla cât de gravă este problema. Sperăm că nu va fi foarte grav” a afirmat Hansi Flick, conform .

Christensen, la Barcelona din 2022

Andreas Christensen a semnat cu Barcelona în vara lui 2022, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Chelsea. În primele două sezoane petrecute la formația catalană, danezul a jucat constant, având 74 de partide disputate în toate competițiile. Folosit uneori și ca mijlocaș la închidere, Christensen a înscris patru goluri pentru Barcelona și a oferit trei pase decisive.

Crescut de Brondby și Chelsea, acesta a evoluat timp de două sezoane și în Germania, la Borussia Monchengladbach, sub formă de împrumut de la gruparea londoneză. Christensen mai are contract cu Barcelona până în vara anului viitor, dar cei de la au transmis faptul că acesta are șanse foarte mici să evolueze pentru gruparea catalană și în următorul sezon.

Pentru Barcelona urmează , care se vor disputa pe 5 și 11 martie, dar și dueluri complicate pe plan intern, cu Real Sociedad, Osasuna sau Atletico Madrid. Catalanii vor juca împotriva trupei antrenate de Diego Simeone atât în campionat, pe 16 martie, cât și în returul semifinalei din Copa del Rey, pe 2 aprilie. În prima manșă, .